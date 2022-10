Harker de la Fed voit un “manque de progrès” sur l’inflation et s’attend à des hausses de taux agressives à venir

Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré jeudi que la hausse des taux d’intérêt n’avait pas fait grand-chose pour contenir l’inflation, de sorte que d’autres augmentations seront nécessaires.

“Nous allons continuer à augmenter les taux pendant un certain temps”, a déclaré le responsable de la banque centrale lors d’un discours prononcé dans le New Jersey. “Compte tenu de notre manque de progrès franchement décevant dans la réduction de l’inflation, je m’attends à ce que nous soyons bien au-dessus de 4% d’ici la fin de l’année.”

Ce dernier commentaire faisait référence au taux des fonds fédéraux, qui est actuellement ciblé dans une fourchette comprise entre 3% et 3,75%.

Les marchés s’attendent largement à ce que la Fed approuve une quatrième hausse consécutive des taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage début novembre, suivie d’une autre en décembre. On s’attend à ce que le Federal Open Market Committee, dont Harker est membre sans droit de vote cette année, relève ensuite un peu les taux en 2023 avant de s’établir dans une fourchette d’environ 4,5% à 4,75%.

Harker a indiqué que ces taux plus élevés devraient rester en place pendant une période prolongée.

“Au cours de l’année prochaine, nous allons arrêter de relever les taux. À ce stade, je pense que nous devrions maintenir un taux restrictif pendant un certain temps pour laisser la politique monétaire faire son travail”, a-t-il déclaré. “Il faudra un certain temps pour que le coût plus élevé du capital se répercute sur l’économie. Après cela, si nous le devons, nous pourrons resserrer davantage, sur la base des données.”

L’inflation tourne actuellement autour de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans.

Selon l’indicateur préféré de la Fed, l’inflation globale des dépenses de consommation personnelle se situe à un taux annuel de 6,2 %, tandis que l’inflation sous-jacente, hors prix de l’alimentation et de l’énergie, est à 4,9 %, tous deux bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale.

“L’inflation va baisser, mais il faudra du temps pour atteindre notre objectif”, a déclaré Harker.