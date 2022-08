Harjinder Kaur remporte le bronze en haltérophilie féminine de 71 kg ; 9e médaille de l’Inde à Birmingham

Harjinder Kaur a ajouté une autre médaille au contingent indien d’haltérophilie en remportant la médaille de bronze en haltérophilie féminine de 71 kg lors de la quatrième journée des Jeux du Commonwealth à Birmingham, portant ainsi le total de l’Inde à neuf médailles.

Elle pesait 212 kg. Après ses tentatives, Kaur n’était plus en lice pour la médaille, mais un échec massif de la favorite pour la médaille d’or, Joy Ogbonne Eze, qui n’a réussi à enregistrer aucun ascenseur en épaulé-jeté, a permis à Kaur de remporter le bronze. L’Anglaise Sarah Davies a remporté l’or avec un record des Jeux du Commonwealth de 229 kg, tandis que le jeune Alexis Ashworth du Canada a remporté l’argent avec une levée totale de 214 kg.

CWG 2022|COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Harjinder avait échoué lors de sa première tentative de 90 kg mais est revenue en force avec ses deux tentatives suivantes – 90 kg et 93 kg pour un total de 183 kg dans le Snatch. Après arraché, Kaur s’est classé 4e derrière Davies d’Angleterre, Ogobonne du Nigéria et Kiana Elliot d’Australie. Dans l’épaulé-jeté, elle a commencé avec une grosse levée de 115 kg et l’a fait ressembler à une levée réglementaire. Avec la pression, Kaur a augmenté sa prochaine levée à 116 kg pour effacer une autre tentative, puis a prolongé son avance pour la troisième place avec une dernière levée de 119 kg, mais la dernière levée d’Ashworth de 123 kg a poussé l’Indienne hors de la course aux médailles. Cependant, l’effondrement d’Ogbonne a permis à l’Inde d’obtenir sa 9e médaille.

Harjinder a commencé l’haltérophilie en 2016 à l’Université du Pendjab. Son père travaille comme agriculteur au Pendjab et est le seul revenu de la famille. Elle a été intégrée au camp national indien Patiala en août 2021. Elle a remporté la médaille d’argent du championnat senior du Commonwealth 2021.

Il s’agissait de la troisième médaille de l’Inde au jour 4 après les judokas Sushila Devi (argent – 48 kg femmes) et Vijay Kumar Yadav (bronze – 60 kg hommes). Le bronze de Kaur s’ajoute aux six médailles que le contingent d’haltérophilie a remportées jusqu’à présent – dont trois médailles d’or (Mirabai Chanu, Jeremy Lalrinnunga et Achinta Sheuli), deux médailles d’argent (Sanket Mahadev Sargar, Bidyarani Devi) et une médaille de bronze (Gururaja Poojary).

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici