Haris de Love Island vu avec son ex à des rendez-vous et des vacances alors qu’elle réplique après avoir affirmé qu’il n’a jamais eu de relation

La star de LOVE Island, Haris, dit qu’il n’a jamais été en couple – mais les fans ne sont pas d’accord, déterrant une vidéo de lui en vacances avec un ex.

Le mannequin Courtney Hodgson a partagé un clip de compilation d’elle et de son ex Haris profitant de nombreux rendez-vous ensemble, bien que le vendeur prétende avoir été célibataire toute sa vie.

TVI

Haris de Love Island affirme qu’il n’a jamais eu de petite amie[/caption] Instagram/courtneyhodgson1999

Mais l’ex Courtney Hodgson a partagé une vidéo de leurs rendez-vous romantiques et de leurs vacances[/caption]

Dans la vidéo de retour, le couple avait l’air très aimé alors qu’ils passaient des vacances ensemble, profitaient de dîners romantiques et passaient du temps chez l’autre.

Le garçon de Doncaster pouvait être vu faire du jet ski dans un endroit exotique, tandis que Courtney le tenait fermement.

Dans un autre clip, Haris a enroulé son bras autour du superbe influenceur et un troisième enregistrement l’a montré endormi.

Les sous-titres disaient: “Se détendre autour des maisons les uns des autres, se promener, manger ensemble, dormir ensemble.”

La beauté blonde a légendé la vidéo: “Le petit ami de quelqu’un d’autre à tout moment, si content de la vie.”

Les fans de Love Island ont rapidement repéré la vidéo circulant sur les réseaux sociaux et se sont précipités pour commenter.

L’un d’eux a écrit: “Omg, comme si c’était Harris amoureux de l’île, allez à Casa Amor ou comme une bombe, votre étourdissement!”

Un second a posté : « Love island guy qui n’a pas eu de relation ? Hmm, elle ressemble à sa petite amie pour moi ? »

“Il a littéralement dit qu’il n’avait jamais eu d’oiseau sur Love Island”, a déclaré un spectateur stupéfait.

Un autre a commenté: “Il l’a quittée pour aller sur l’île de l’amour, à quel point elle est magnifique.”

Quelqu’un d’autre a dit: “C’est Harris de Love Island même s’il a dit qu’il n’avait jamais ramené de fille à la maison ni eu de petite amie.”

Courtney a fait les déclarations en ligne lorsque ITV2 a annoncé que Haris, 21 ans, de Doncaster, faisait partie de leur casting de Winter Love Island.

En publiant en ligne des instantanés aimants de vacances et de nuits douillettes, elle a écrit: “Le plus grand joueur va, me laissant pour une émission de télévision!”

Elle a ajouté qu’il y a quelques semaines à peine, Haris avait profité d’un voyage au Winter Wonderland de Hyde Park avec sa famille.

Mais quelques jours avant d’entrer dans la villa, Haris a riposté.

Il a dit au Sun : “Je ne la voyais pas comme étant ma petite amie, nous couchions juste ensemble et puis j’ai juste annulé.

“Elle n’a jamais vu ma famille, elle n’est jamais venue chez moi ou quelque chose comme ça. Elle n’a jamais eu ce privilège. Je n’ai jamais voulu que cela se produise.

« Je ne l’ai pas quittée pour le spectacle parce que je ne la voyais pas comme ma petite amie.

“Nous couchions ensemble et puis ça s’est terminé, et c’est tout.”

Instagram/courtneyhodgson1999