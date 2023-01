Haris de Love Island riposte à son ex qui l’a accusé de l’avoir larguée pour le spectacle et dit “nous couchions juste ensemble”

Le vendeur de télévision Haris Namani s’est jeté sur son ex-petite amie dans une diatribe fulgurante après qu’elle l’a qualifié de “joueur” et l’a accusé de l’avoir larguée pour participer à l’émission.

Une femme appelée Courtney Hodgson a fait les déclarations en ligne lorsque ITV2 a annoncé que Haris, 21 ans, de Doncaster, faisait partie de leur casting de Winter Love Island.

En publiant en ligne des instantanés aimants de vacances et de nuits douillettes, elle a écrit: “Le plus grand joueur va, me laissant pour une émission de télévision!”

Elle a ajouté qu’il y a quelques semaines à peine, Haris avait profité d’un voyage au Winter Wonderland de Hyde Park avec sa famille.

Quelques jours avant d’entrer dans la villa, Haris a riposté.

Il a dit au Sun : “Je ne la voyais pas comme étant ma petite amie, nous couchions juste ensemble et puis j’ai juste annulé.

“Elle n’a jamais vu ma famille, elle n’est jamais venue chez moi ou quelque chose comme ça. Elle n’a jamais eu ce privilège. Je n’ai jamais voulu que cela se produise.

« Je ne l’ai pas quittée pour le spectacle parce que je ne la voyais pas comme ma petite amie.

« Nous couchions ensemble et puis ça s’est terminé, et c’est tout.

Le garçon, qui dit qu’il est souvent confondu avec le footballeur superstar Ronaldo, dit qu’il espère trouver The One sur Love Island.

Il a blâmé sa carrière naissante de boxeur pour avoir passé du temps avec Courtney.

Haris a poursuivi: «J’ai fait de la boxe pendant neuf ans et je l’ai pris très au sérieux jusqu’à ce que je la rencontre. Je sortais beaucoup avec elle, puis je me suis assis avec mes entraîneurs et ils m’ont dit ‘Haris, ce n’est pas un problème d’avoir une petite amie ou quoi que ce soit, mais je pense qu’avec la boxe, ne le gaspille pas’.

«Alors je viens de l’annuler. J’ai dit ‘Je ne pense pas que nous irons plus loin que ce que nous avons fait.’

«Nous avons créé quelques souvenirs, nous sommes sortis, des restaurants et tout ça, mais ensuite j’ai tout simplement annulé.

« Je suis un bon gars. Tu vois ce que je veux dire?”

Haris dit que son type est généralement une “brune bronzée”.

Mais il a ajouté: “Je vais toujours opter pour une blonde, une blonde n’est pas un problème.”