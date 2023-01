Haris de Love Island m’a largué pour aller dans l’émission – c’est le plus grand joueur en cours

Le débutant de LOVE Island, Haris Namani, a été accusé d’avoir largué sa petite amie quelques semaines seulement avant de s’envoler pour l’Afrique du Sud.

Le mannequin Courtney Hodgson affirme que Harris, 21 ans, est le “plus grand joueur de jeu” alors qu’elle s’est précipitée pour commenter ses photos promotionnelles, quelques minutes seulement après son annonce.

Le jeune homme de 23 ans a fait rage: “Nous n’étions au pays des merveilles d’hiver qu’il y a six semaines avec ma famille.”

Dans un autre commentaire, elle a ajouté: “Le plus grand joueur de jeu en cours, me quittant pour une émission de télévision et je l’ai appelé dès la seconde où il m’a quitté.”

En réponse aux affirmations, ITV a déclaré: “Tous les insulaires entrant sur Love Island sont célibataires et recherchent l’amour.”

Il n’y a aucune trace de photos de Haris et Courtney ensemble – mais ils ont tous deux été photographiés à STK le même jour.

Haris est l’un des dix noms annoncés pour la série hivernale de Love Island aujourd’hui.

S’il est sorti avec Courtney, elle ne sera pas contente d’apprendre qu’il dit qu’il n’a jamais été amoureux.

Il a dit : « Je n’ai jamais trouvé l’amour. Je pense que c’est l’émission qui peut m’aider. C’est la meilleure opportunité pour moi de trouver la fille et de trouver la bonne.

“Je n’ai évidemment pas trouvé le bon moi-même.”

Dans un autre coup, il a ajouté: “Je n’ai jamais ramené une fille à la maison, je ne vais pas dire que je suis tombé amoureux tant que je ne les ai pas emmenées rencontrer ma mère et mon père ou mes sœurs et mon frère.”

La programmation comprend également le premier résident malvoyant, une actrice qui était dans James Bond, un agriculteur et un maquilleur de stars.

La présentatrice de télévision et de radio Maya Jama, 28 ans, anime pour la première fois alors que la série d’hiver fait son retour après la pandémie.