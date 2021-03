«J’ai enfin reçu ma première dose du vaccin Covid-19 et je me sens bien! Félicitations aux médecins et aux scientifiques qui ont travaillé méticuleusement pour renforcer notre front dans la lutte contre la pandémie. J’exhorte toutes les personnes éligibles à se faire vacciner dès que possible et à se joindre au combat! # beatcovid19 », a écrit Hariharan.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy