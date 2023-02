Hari Nef et Parker Posey : deux ” it ” girls dont ” l’humanité perce à travers “

Dans un monde du show-business plein de chevilles carrées et de trous ronds, Parker Posey et Hari Nef sont des dés à 12 faces.

Posey, 54 ans, s’est forgé une carrière inclassable depuis qu’elle était la “it” girl du cinéma indépendant des années 1990 – comme en témoigne son livre excentrique de 2018, “You’re on an Airplane: A Self-Mythologizing Memoir”. Elle a créé une série de personnages indélébiles dans les comédies de Christopher Guest, dont “Best in Show”, mais a également apporté de façon mémorable ses rythmes décalés à des concerts de haut niveau comme la flamboyante assistante du procureur Freda Black dans la mini-série HBO Max. “The Staircase” et le Dr Smith intrigant lors du redémarrage de “Lost in Space” par Netflix.

Quant à Nef, 30 ans, elle a décroché le rôle récurrent de Gittel dans la série Amazon “Transparent” quelques jours après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Columbia, en 2015. Première femme ouvertement transgenre à recevoir un contrat de mannequin mondial, Nef écrit également pour divers magazines, est apparue dans la pièce Off Broadway “Des Moines” en décembre, et a quelques grands projets qui arrivent plus tard cette année : le film “Barbie” de Greta Gerwig et la série HBO “The Idol” dans laquelle elle apparaîtra aux côtés de Weeknd et Lily- Rose Depp.