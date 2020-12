Owen Hargreaves insiste sur le fait que Chelsea ne devrait pas être considéré comme un prétendant au titre de Premier League, car il sera loin de Liverpool et de Manchester City à la fin de la saison.

Les Bleus ont bien commencé la saison et se retrouvent troisièmes du classement avant leur affrontement avec Leeds samedi soir.

Ils ne sont qu’à deux points de retard sur les champions en titre de Liverpool et le leader du championnat Tottenham – qu’ils ont tenu à un match nul 0-0 le week-end dernier.

Beaucoup pensent que Chelsea est de bons candidats pour le titre après leur afflux de talents l’été dernier, avec Hakim Ziyech, Timo Werner et Kai Havertz parmi les attaquants vedettes pour arriver à Stamford Bridge.

Les Bleus ont également renforcé leur défense avec les signatures de Ben Chilwell et Thiago Silva, et ils n’ont concédé qu’un seul but lors de leurs cinq derniers matches de championnat.

Mais Hargraves – qui a remporté la Premier League avec Manchester United en 2008 – a minimisé les changements de titre des Blues, insistant sur le fait que City et Liverpool restent des équipes beaucoup plus fortes.

Interrogé sur la question de savoir si Chelsea est un prétendant légitime au titre, a déclaré Hargreaves Productions de la Premier League : « Je ne pense pas.

«J’aime Chelsea et j’aime ce que Frank Lampard construit, mais je pense juste que Liverpool et Manchester City sont au-dessus d’eux.