Harendra Singh conseille aux joueurs de hockey liés aux Jeux olympiques de rester à l’écart des médias sociaux

L’ancien entraîneur Harendra Singh a conseillé à l’équipe de hockey masculine indienne de Tokyo de rester à l’écart des médias sociaux pour éviter les distractions et souhaite que les joueurs se souviennent des sacrifices qu’ils ont faits pendant la pandémie de COVID-19 dans leur tentative de terminer sur le podium lors du prochain Jeux olympiques.

Plusieurs membres de l’équipe de hockey masculin à destination de Tokyo, dont Mandeep Singh, le vice-capitaine Harmanpreet Singh, Gurjant Singh, Nilkanata Sharma et Sumit faisaient partie de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde junior 2016, entraînée par Harendra.

« Cette fois, la compétition aux Jeux olympiques serait différente et plus difficile en raison de la pandémie. Je leur suggérerais de rester à l’écart des médias sociaux et de rester concentrés.

«Ils ne doivent pas oublier qu’ils ont travaillé très dur pour les Jeux olympiques. Ils ont fait des sacrifices pendant la période COVID et il est maintenant temps de montrer de quoi ils sont capables. Cela faisait longtemps maintenant », a déclaré Harendra, qui est actuellement entraîneur de l’équipe masculine des États-Unis, à PTI Bhasha.

Les Jeux de Tokyo se tiendront du 23 juillet au mois d’août dans des circonstances extraordinaires compte tenu de la pandémie de COVID-19 qui fait rage.

Les organisateurs interdisant aux spectateurs d’assister aux Jeux olympiques de Tokyo en raison de la pandémie, Harendra pense que ce ne sera pas facile pour les équipes.

« Ce ne sera pas facile de jouer dans des stades vides. Mais en même temps, cela soulagera la pression des jeunes joueurs qui font leurs débuts aux Jeux. L’Inde en bénéficiera car nous avons de nombreux débutants dans l’équipe », a-t-il déclaré.

Harendra, qui était également l’entraîneur de l’équipe senior de l’Inde de 2017 à 2018, a déclaré que le premier objectif de l’Inde devrait être une place en quarts de finale.

« Sans penser à la médaille pour le moment, ils devraient d’abord se concentrer sur les quarts de finale. Pour moi c’est le point le plus important. C’est plus important que la demi-finale ou la finale. »

Harendra a également salué les efforts des joueurs et des entraîneurs pour faire de cette équipe une unité formidable.

« Le hockey indien va dans la bonne direction et chaque entraîneur y a contribué. C’est l’équipe la plus redoutable depuis 2000 et je suis sûr que cette équipe peut remporter une médaille à Tokyo. Nous attendons depuis plus de 4 décennies maintenant. »

«Ces garçons ont goûté au succès au niveau junior et ils peuvent maintenant l’imiter au plus haut niveau. Cette équipe est un bon mélange de juniors et de seniors et pour la première fois, chaque joueur est capable de jouer à n’importe quel poste », a-t-il déclaré.

« Pendant la période COVID, ils sont restés ensemble la plupart du temps, ce qui a permis de créer des liens d’équipe. »

