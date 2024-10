Hardy, Mirren et Brosnan dans la nouvelle série Guy Ritchie

EXCLUSIF:Tom Hardy (Création, RocknRolla), Helen Mirren (1923) et Pierce Brosnan (Maman Mia !) sont en négociations finales pour jouer dans la série Paramount+ Guy Ritchie L’associé (titre provisoire), a appris Deadline.

Paramount+ a refusé de commenter cette histoire.

Avec les clients les plus puissants d’Europe, L’associé de Guy Ritchie verra les fortunes et les réputations des familles en danger, d’étranges alliances se développer et des trahisons à chaque coin de rue ; et bien que la famille soit aujourd’hui l’un des réparateurs les plus élitistes de Londres, la nature de leur activité signifie qu’il n’y a aucune garantie de ce qui les attend demain.

Le drame d’une heure de Showtime/MTV Studios et 101 Studios suit deux générations de gangsters, les entreprises qu’ils dirigent, les relations complexes qu’ils tissent et l’homme à qui ils font appel pour résoudre leurs problèmes.

Hardy est candidat pour le rôle d’Harry, le réparateur, un homme aussi dangereux que beau. Mirren et Brosnan joueraient respectivement le rôle de la matriarche et du patriarche de la famille criminelle, entendons-nous.

Hardy est sur le point de retrouver son RocknRolla réalisateur Ritchie dans ce nouveau projet. Guy Ritchie L’associé est la suite de Mirren à celle de Taylor Sheridan 1923qui a récemment terminé le tournage de sa deuxième et dernière saison ; les deux émissions proviennent de 101 Studios et de MTV Studios. Mirren et Brosnan ont joué dans la série Netflix Le club des meurtres du jeudi qui a terminé le tournage au début du mois dernier.

Ritchie, qui dirigera Guy Ritchie L’associéproduit avec le scénariste Ronan Bennett, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin et Ivan Atkinson.