HARDY annonce une tournée 2023 et un album mi-country, mi-rock ‘the mockingbird & THE CROW’

HARDY, star de la country et auteur-compositeur de certains des plus grands noms de la musique country comme Morgan Wallen et Blake Shelton, a annoncé la sortie de son prochain album “the mockingbird & THE CROW” et une tournée en 2023.

“the mockingbird & THE CROW” est un album qui mélange les genres avec à la fois de la country et du rock. Le nouvel album vient après l’album 2020 de HARDY “A Rock”.

L’album sortira le 20 janvier 2023. Trois des chansons du nouvel album, la chanson titre de cinq minutes “the mockingbird & THE CROW”, TRUCK BED” et “here lies country music” sont déjà sorties.

L’album comprendra également “Wait In The Truck”, un duo précédemment sorti avec les singles “Jack” et “Sold Out” de Lainey Wilson et HARDY. “the mockingbird & THE CROW” inclura également une collaboration de Wallen avec la chanson “Red”.

Un jour après avoir annoncé le nouvel album, HARDY a maintenu la nouvelle avec sa tournée 2023 avec Jameson Rodgers et Blame My Youth.

La tournée “the mockingbird & THE CROW” de HARDY débutera en février 2023 à Indianapolis, Indiana et se terminera en avril à Irving, Texas.

L’annonce de l’album et de la tournée intervient peu de temps après que HARDY ait été impliqué dans un accident de bus de tournée qui a laissé les quatre personnes dans le bus avec des blessures graves.

Dates de la tournée 2023 de HARDY :

16 février, Old National Centre, Indianapolis, Indiana

17 février, GLC Live au 20 Monroe, Grand Rapids, Michigan

23 février, The Dome at Oakdale, Wallingford, Connecticut

24 février, Hammerstein Ballroom, New York, New York

25 février, The Fillmore, Silver Spring, Maryland

2 mars, The Tabernacle, Atlanta, Géorgie

4 mars, Bell Auditorium, Augusta, Géorgie

8 mars, Fillmore Auditorium, Denver, Colorado

10 mars, House of Blues, Anaheim, Californie

11 mars, Hard Rock Live Sacramento, Wheatland, Californie

12 avril, The Fillmore, Minneapolis, Minnesota

20 avril, Soldiers & Sailors Memorial Auditorium, Chattanooga, Tennessee

21 avril, The Fillmore, Nouvelle-Orléans, Louisiane

27 avril, The Pageant, St. Louis, Missouri

28 avril, The Criterion, Oklahoma City, Oklahoma

29 avril, The Pavilion at Toyota Music Factory, Irving, Texas