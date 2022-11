Hardware Company Tiny Circuits lance les plus petits téléviseurs au monde, jetez un coup d’œil

La télévision fait partie des choses essentielles de notre quotidien. Avec le temps, l’apparence de la télévision a beaucoup changé. Auparavant, il était très petit, lourd et noir et blanc. Maintenant, il est grand, coloré et mince. Les gens mettent leurs programmes préférés sur les grands écrans de télévision et les apprécient. Mais avez-vous déjà entendu parler des plus petits téléviseurs au monde ?

Récemment, une société de matériel nommée Tiny Circuits a créé un appareil électronique spécial, connu comme le plus petit téléviseur au monde. Habituellement, les gens aiment la grande télévision, mais cette télévision, qui a l’air assez différente de la télévision normale, n’en est pas moins. La société a fabriqué deux téléviseurs, Tiny TV 2 et Tiny TV Mini.

Tiny Circuits est célèbre pour la fabrication de mini appareils électroniques et a maintenant lancé les deux mini téléviseurs. Ces mini-téléviseurs semblent assez familiers aux anciens modèles de téléviseurs, comme la taille des timbres postaux. Ces téléviseurs fonctionnent exactement comme une télévision normale.

Il se compose de boutons, d’une télécommande et d’un stockage de 8 Go pour régler le canal et le volume. On peut également télécharger une vidéo en la connectant à l’ordinateur. Ce téléviseur fonctionnera sur batterie, ce qui est suffisant pour lire des vidéos pendant 2 heures.

Réagissant à la vidéo, l’un des utilisateurs a commenté: «Les petits circuits sont géniaux, j’ai apporté un Thumby quand ils ont eu le Kickstarter l’année dernière. C’est un travail d’ingénierie vraiment impressionnant pour produire quelque chose de si petit et pourtant entièrement fonctionnel, cela ne semble pas différent.

Un autre a écrit: “C’est cool et il y a beaucoup d’émissions de télévision classiques qui sont maintenant dans le domaine public que vous pouvez télécharger et jouer sur cette chose!”

“Tellement adorable”, a ajouté un autre.

La taille d’affichage du Tiny TV 2 est de 26 mm soit 1 pouce, alors qu’il est fixé sur un haut-parleur de 0,6 à 0,4 pouce. L’écran du Tiny Tv Mini mesure 0,6 pouces soit 15 mm et sa capacité interne est également de 8 Go. Il viendra déjà avec quelques vidéos chargées, tandis qu’il y a aussi la possibilité de télécharger de nouvelles vidéos. Ce téléviseur avec écran OLED est présenté comme le plus petit téléviseur au monde. Il peut être acheté pour Rs 4000 (49 $) à Rs 5000 (59 $), tandis que pour la télécommande, il faut débourser 1000 roupies (10 $) supplémentaires.

