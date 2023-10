Harding surmonte un déficit de 12 points pour une deuxième victoire consécutive | Actualités, Sports, Emplois

MINERAL RIDGE — Pour les Raiders de Warren G. Harding, la victoire de vendredi contre le Cardinal Mooney était une montagne russe qui valait la peine d’être parcourue.

Mené de 12 points avec 1:54 à jouer au troisième quart au stade Joe Lane de Mineral Ridge, le quart-arrière junior de Harding, Chaz Coleman, a mené les Raiders dans l’aventure de leur vie. Coleman a trouvé la zone des buts à deux reprises au cours des 14 dernières minutes du match – une fois sur 23 verges et le vainqueur sur deux verges – pour permettre à Harding de remporter sa troisième victoire consécutive.

« Ça fait du bien » a déclaré Coleman, qui a également lancé une passe de touché lors de la victoire.

Mais cela n’a pas été facile. Après avoir échangé des avances avec Mooney tout au long de la première moitié du match, les Cardinals sont sortis en force pour commencer la seconde mi-temps. Ils ont forcé un échappé de Harding sur la ligne d’un mètre pour terminer une position sur la ligne de but, puis ont marqué deux touchés rapides sur des entraînements consécutifs pour renforcer leur avance en seconde période.

Le quart-arrière du Cardinal Mooney, Ashton O’Brien, a d’abord trouvé l’ailier rapproché de deuxième année John Brenner pour un score de 19 verges. Puis, après avoir épinglé Harding sur sa propre ligne d’un mètre lors du coup d’envoi qui a suivi, Mooney a forcé un rapide trois-et-out avant qu’O’Brien ne trouve Carlos Gomez pour une frappe de 32 mètres sur la ligne de touche droite. O’Brien avait simulé une passe à son porteur de ballon hors du champ arrière avant de tourner son attention vers Gomez vers le bas du terrain et cela a fonctionné pour les Cardinals.

« Nous l’avons regardé sur l’iPad et la DB a simplement mis ses yeux au mauvais endroit », » a déclaré l’entraîneur-chef de Harding, Steve Arnold. « Nous étions dans la couverture masculine et nous avons travaillé là-dessus, mais il doit rester sur son homme. Ses yeux ont perdu son homme et il a commencé à regarder dans le champ arrière et c’est ce qui s’est passé. Ce sont de petites subtilités sur lesquelles nous devons travailler.

D’un seul coup, les Cardinals avaient volé l’élan et l’avance. Mais Harding Arnold et les Raiders n’ont pas paniqué.

« Il y avait beaucoup de temps » dit Arnold. « Il n’y a pas de jeu à 14 points. Récupérons-le avec chaque down et métrage positif. Déplaçons le ballon et faisons un gros jeu, mais il n’y a pas de jeu à 14 points, alors récupérons-le lentement mais sûrement.

C’est exactement ce que les Raiders ont fait.

Après trois jeux de passes rapides, Harding s’est retrouvé à lancer un botté de dégagement, mais il y a eu un peu de chance de son côté puisque Mooney a étouffé le botté de dégagement et les Raiders ont récupéré.

Trois jeux plus tard, Coleman était dans la zone des buts.

« C’est juste Chaz qui est Chaz. » dit Arnold. « À chaque match, vous voyez que sa confiance grandit. Il est capable de jouer avec ses pieds et ses bras, alors maintenant il devient ce monstre à deux têtes où vous devez vous soucier de la force de ses bras ainsi que de ses pieds. Il grandit à chaque match, ce qui nous donne une autre dimension.

Les Cardinals ont ensuite perdu beaucoup de temps lors de leur prochaine possession alors qu’ils préparaient un entraînement qui commençait sur leur propre ligne de 20 verges. Une passe de 20 verges d’O’Brien à Brenner les a amenés dans la zone rouge, mais les Cardinals n’ont pas pu terminer l’entraînement.

Les Cardinals ont affronté un 3e et un 18 sur la ligne des 21 verges après quelques pénalités et un sack de Javonte Jones de Harding. O’Brien s’est précipité pour le premier essai, mais n’a pas réussi, organisant une tentative de placement de 24 verges.

La tentative a été large et tout d’un coup, les Raiders ont pris le contrôle.

Une passe de 25 verges de Coleman à Marcus Crum a été une étincelle, puis Jones a arraché une course de 14 verges avant que Coleman ne se précipite pour 13 de plus. Ensuite, les Raiders ont surmonté l’une de leurs plus grosses erreurs de la soirée.

Un claquement a survolé la tête de Coleman, mais le junior a réussi à le récupérer au bas d’une mêlée alors que plusieurs joueurs se battaient pour le ballon.

« Je pensais que je devais le ramasser et le jeter hors des limites, mais ça ne s’est pas passé comme ça. » » a déclaré Coleman. « Ensuite, ils sont tombés dessus, alors j’ai dû y entrer et le récupérer. »

Arnold a ajouté : «C’était un jeu énorme, un jeu énorme. S’il ne le récupère pas, nous n’avons plus de temps mort et ils gagnent la partie. C’était énorme.

Coleman a récupéré le terrain perdu avec une passe de 17 verges à Crum, puis un appel défensif sur une passe à Adams a donné le ballon aux Raiders sur la ligne des 2 verges. Coleman a fait le reste.

« J’étais fier de la façon dont nous nous sommes battus et j’ai pu revenir au quatrième quart-temps comme ça », dit Arnold. «C’était un match sur la route et nous avons trouvé un moyen de jouer quand il le fallait. Défensivement, offensivement, unités spéciales, toutes les facettes du jeu nous ont permis d’en sortir vainqueur. Je donne beaucoup de crédit à Mooney, les enfants ont joué extrêmement dur mais nous avons trouvé un moyen.

« Les choses ne se sont pas toujours bien passées, c’était une sorte de montagnes russes, et nous avons trouvé le moyen de galvaniser nos gars et d’en sortir victorieux. »







