Hardik Singh sera probablement exclu du choc du Pays de Galles avec une blessure aux ischio-jambiers

Le milieu de terrain offensif indien Hardik Singh a été pratiquement exclu du dernier match de groupe de l’équipe de la Coupe du monde de hockey contre le Pays de Galles en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

L’un des joueurs les plus impressionnants de l’équipe, le joueur de 24 ans a marqué un but lors de la victoire 2-0 de l’Inde contre l’Espagne et s’est créé une multitude d’occasions contre l’Angleterre lors d’un match nul 0-0 dimanche.

Hardik s’est blessé lors du match contre l’Angleterre à Rourkela.

L’équipe locale affronte le Pays de Galles ici jeudi.

Une confirmation officielle de son statut est cependant attendue. Une source proche de l’équipe a déclaré qu’aucune décision n’a été prise sur un remplaçant et qu’il est peu probable que l’équipe en demande un à l’avenir.

Une IRM et d’autres scans ont été effectués sur le joueur blessé, et on apprend également que la direction de l’équipe est contre le fait de le jouer contre le Pays de Galles, ce qui pourrait ouvrir la possibilité d’aggraver la blessure.

L’équipe tente d’évaluer la gravité de la blessure avant de prendre un dernier appel.

Hardik avait décollé du sol avec un peu plus de trois minutes à jouer dans le match dimanche.

Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur-chef Graham Reid a déclaré que cela ne semblait pas aussi grave qu’on le soupçonnait initialement.

