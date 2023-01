Hardik partage un message adorable pour sa femme Natasa à l’occasion du 3e anniversaire de fiançailles

Le polyvalent indien Hardik Pandya a partagé un adorable message pour sa femme Natasa Stankovic à l’occasion de leur troisième anniversaire de fiançailles. Notamment, Hardik et Natasa se sont fiancés le 1er janvier 2020 lors d’une croisière avant de se marier pendant le verrouillage du COVID-19. Plus tard cette année-là, le couple a eu la chance d’avoir un petit garçon, nommé Agastya. Alors que le couple célébrait son troisième anniversaire de fiançailles dimanche, Hardik a partagé une photo avec Natasa et a sous-titré le message : “Joyeux 3 ans à nous bébé”.

Notamment, Hardik dirigera l’équipe indienne lors de la série de trois matchs T20I contre le Sri Lanka, à partir du 3 janvier.

Il a été nommé capitaine de l’équipe T20I et a été promu vice-capitaine dans les ODI contre le Sri Lanka. Rohit Sharma dirigera l’équipe dans les ODI.

L’élévation de Hardik en tant que skipper du T20I tout en étant l’adjoint de Rohit dans les ODI pourrait être considérée comme un indice de transition que l’équipe est susceptible de traverser dans les mois à venir.

Pandya, qui a mené les Titans du Gujarat au triomphe de l’IPL lors de l’édition 2022, a été présenté comme le remplaçant de Rohit après la défaite de l’Inde contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20. L’équipe T20I a un nouveau look avec deux stimulateurs non plafonnés Shivam Mavi et Mukesh Kumar intronisés dans le format le plus court.

Alors que Rohit se remet toujours d’une blessure au pouce, le communiqué de presse de la BCCI n’a rien précisé si la nomination de Pandya était un changement permanent ou juste pour une série.

Équipe indienne pour les T20I du Sri Lanka : Hardik Pandya (capitaine), Ishan Kishan (wk), Ruturaj Gaikwad, Shubman Gill, Suryakumar Yadav (VC), Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Sanju Samson, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Axar Patel, Arshdeep Singh, Harshal Patel, Umran Malik, Shivam Mavi, Mukesh Kumar.

Équipe indienne pour les ODI du Sri Lanka : Rohit Sharma (capitaine), Shubman Gill, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, KL Rahul (wk), Ishan Kishan (wk), Hardik Pandya (VC), Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umran Malik, Arshdeep Singh.

Avec entrées PTI