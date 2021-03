Mardi a été une sortie très émouvante pour le débutant Krunal Pandya dont le demi-siècle intrépide et record dans le premier ODI contre l’Angleterre a contribué à propulser l’Inde à un score de 317. Les frères Pandya ont perdu leur père Himanshu plus tôt cette année et après avoir reçu sa casquette Krunal a rendu hommage à son père et n’a pas pu retenir ses larmes. Le jeune frère Hardik, qui faisait partie du XI de jeu, serra Krunal dans ses bras. Plus tard, après la conclusion des premières manches, Krunal a de nouveau été embrassé par son jeune frère Hardik après que le premier ait dédié sa cinquantaine à leur défunt père. Dans l’interview d’après les manches, les émotions ont pris le dessus sur Krunal alors que la débutante s’étouffait en parlant à Murali Kartik. Tout au long du match, Hardik a réconforté son frère aîné, ce que les fans de cricket ont applaudi sur les réseaux sociaux.

