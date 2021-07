Hardik Pandya ‘chante’ l’hymne national du Sri Lanka, les fans de cricket l’appellent ‘respect’

Conformément à la tradition, les joueurs de l’équipe indienne et sri-lankaise se sont réunis pour leurs hymnes nationaux respectifs avant le premier concours T20I au stade R. Premadasa de Colombo dimanche. Alors que les débats étaient aussi habituels que possible, le polyvalent indien Hardik Pandya a réussi à attirer l’attention des fans de cricket sur les réseaux sociaux lorsqu’il a apparemment été aperçu en train de chanter l’hymne national du Sri Lanka. Tout s’est passé lorsque le caméraman, avant le match, a tourné vers Pandya qui était apparemment en train de prononcer l’hymne national de l’adversaire sur le site. Mais l’était-il ? Les fans qui se sont réunis sur le site de microblogging Twitter l’ont pensé et ils ont partagé des vidéos et des instantanés du moment.

Pandya a-t-il été trollé pour ça ? Pas vraiment. En fait, les fans indiens ont félicité le joueur de cricket pour avoir fait preuve de respect envers les hôtes.

À l’heure de l’hymne national, Hardik Pandya chante l’hymne national du Sri Lanka. Génial Hardik, et génial de voir ça. #INDvSL– CricketMAN2 (@man4_cricket) 25 juillet 2021

Hardik Pandya a également été vu réciter l’hymne national du SL après celui de l’Inde..😁😁😎😎 #INDvSL– Priscilla 🇮🇳 (@priscicktgirl) 25 juillet 2021

Hardik Pandya chantant le #SL hymne national, c’est nous tous depuis la Coupe du monde 2011. Quelle belle mélodie !#INDvSL – Prasen Moudgal (@Prasen_m4299) 25 juillet 2021

Un si beau moment là-bas. Hardik Pandya chante l’hymne du Sri Lanka. Respect. – Aditya (@CricaddictAJ) 25 juillet 2021

Hardik Pandya chantant l’hymne national du Sri Lanka est la meilleure chose que j’ai vue jusqu’à présent. Tout est dans le respect de la nation ❤️😍 #INDvSL– Tout sur le cricket (@allaboutcric_) 25 juillet 2021

Hardik Pandya essayant de se synchroniser sur l’hymne sri-lankais n’a pas de prix. — K Balakumar (@kbalakumar) 25 juillet 2021

Pendant ce temps, avant l’affrontement, le capitaine indien Shikhar Dhawan a déclaré que la direction de l’équipe essaierait de nouveaux visages, mais seulement s’ils faisaient partie du meilleur XI lors de la prochaine série de trois matchs T20 International contre le Sri Lanka, à partir de dimanche. Comme l’Inde a fait couler jusqu’à cinq nouveaux arrivants lors de la finale de l’ODI, Dhawan a indiqué samedi qu’il n’était pas opposé à expérimenter avec de nouveaux hommes comme Ruturaj Gaikwad, Varun Chakravarthy et Devdutt Padikkal lors des prochains matchs, mais une victoire en série restera une priorité.

