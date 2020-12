Le polyvalent indien Hardik Pandya a prouvé qu’il était ne pas tout parle et aucune action sur la tournée en cours en Australie.

Pandya est revenu d’une saison exceptionnelle pour l’IPL et a remporté à juste titre le titre de l’homme de la série dans la série T20I contre l’Australie, que l’Inde a remporté 2-1 après avoir perdu son dernier match par 12 points contre les hôtes du SCG mardi.

Pandya a produit un 42/22 scintillant et gagnant lors du deuxième T20I, où les visiteurs ont atteint un objectif de 195. Le joueur polyvalent, qui avait l’air calme et rassemblé tout au long des manches, a attendu les bonnes livraisons et a battu deux six pour ramener l’Inde à la maison après que les hôtes aient eu besoin de 14 de plus dans la dernière partie du lanceur australien Daniel Sams. Son coup a aidé l’Inde à remporter une série offensive.

Suite à la conclusion de la série, Pandya a été honoré du trophée pour sa contribution à la victoire de l’Inde sur l’Australie.

À la surprise de tous, cependant, à la maturité qui a vu son jeu ces derniers mois, Pandya a remis son trophée à la nouvelle sensation du bowling T Natarajan. Le marin de gauche Natarajan est devenu le principal preneur de guichet sur la carte de bowling de l’Inde, ramassant des guichets cruciaux tout en contrôlant le flux de course. Ce fut la victoire du spécialiste Yorker dans la première série aux couleurs indiennes.

Voyant Pandya donner son trophée au talentueux melon, les fans de cricket se sont tournés vers Twitter pour féliciter le joueur de cricket pour sa maturité et son humilité.

Hardik Pandya – La personne la plus terre-à-terre. Il a présenté son prix Man Of The Series à T Natarajan parce qu’il estimait qu’il le méritait. pic.twitter.com/T9DZ6zjhNc – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 8 décembre 2020

Encore une victoire bilatérale pour Team India et Virat Kohli. Hardik Pandya & T Natarajan ont brillé et beau geste de HP, bien que Natarajan mérite le Man Of The Series. 👍 Félicitations à l’équipe de l’Inde 💙#AUSfIND pic.twitter.com/PDIHikXlEZ – PA Ls ♡ (@ CricketGirl_45) 8 décembre 2020

Des gestes comme donner son prix de l’homme de la série à un spectacle tout aussi méritant de Natarajan, combien Hardik Pandya a atteint sa majorité ces dernières années. Je me sens vraiment heureux en tant que fan de cricket indien. pic.twitter.com/1MpZR8N3ci – Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) 8 décembre 2020

Hardik Pandya – La personne la plus terre-à-terre. Il a présenté son prix Man Of The Series à T Natarajan parce qu’il estimait qu’il le méritait. pic.twitter.com/QW5hm77BuY – kí ղց נ∂ 🐾 (@ItzBadBoy_) 8 décembre 2020

Après la conclusion de la série T20I, Pandya a clairement indiqué qu’il ne serait pas disponible pour les matchs de test car il souhaitait passer du temps avec sa famille.

« Cela ne me dérange pas de donner des interviews, car vous ne les avez que si vous êtes du côté des gagnants. Je n’ai pas vu mon enfant depuis quatre mois, alors j’aimerais passer du temps avec ma famille maintenant », a déclaré Pandya.