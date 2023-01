Hardik dirigera les T20I néo-zélandais ; Suryakumar et Kishan reçoivent des appels de test inaugural

La BCCI a annoncé vendredi les équipes de Team India pour la prochaine série de balles blanches contre la Nouvelle-Zélande, ainsi que les deux premiers tests contre l’Australie. Hardik Pandya dirigera l’équipe dans la série T20I contre la Nouvelle-Zélande, tandis que Rohit Sharma prendra en charge l’équipe pour les ODI contre les Blackcaps, ainsi que les séries de test de quatre matchs contre l’Australie. Prithvi Shaw, après son excellente course avec la batte dans le circuit national, a été rappelé sur le côté pour les T20I néo-zélandais, tandis que Suryakumar Yadav et Ishan Kishan ont reçu des premiers appels de test.

La BCCI a également annoncé que KL Rahul et Axar Patel manqueront la série néo-zélandaise en raison d’engagements familiaux, tandis que Ravindra Jadeja, qui se remet d’une opération au genou, a été inclus dans l’équipe de test sous réserve de sa condition physique.

“Le comité de sélection senior de toute l’Inde a sélectionné les équipes indiennes pour le prochain Mastercard New Zealand Tour of India qui comprend trois ODI et autant de T20I”, a déclaré la BCCI dans un communiqué.

De plus, Jasprit Bumrah manquera les deux premiers tests. Le premier Test se jouera à Nagpur à partir du 9 février.

Équipes indiennes pour la série néo-zélandaise

Équipe indienne ODI contre la Nouvelle-Zélande : Rohit Sharma (capitaine), Shubman Gill, Ishan Kishan (wk), Virat Kohli, Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav, KS Bharat (wk), Hardik Pandya (vice-capitaine), Washington Sundar, Shahbaz Ahmed , Shardul Thakur, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umran Malik.

Équipe indienne T20I contre la Nouvelle-Zélande : Hardik Pandya (capitaine), Suryakumar Yadav (vice-capitaine), Ishan Kishan (wk), Ruturaj Gaikwad, Shubman Gill, Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Jitesh Sharma (wk), Washington Sundar, Kuldeep Yadav , Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Umran Malik, Shivam Mavi, Prithvi Shaw, Mukesh Kumar.

Équipe indienne pour les deux premiers tests contre l’Australie

Rohit Sharma (capitaine), KL Rahul (vice-capitaine), Shubman Gill, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KS Bharat (wk), Ishan Kishan (wk), R. Ashwin, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja , Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Umesh Yadav, Jaydev Unadkat, Suryakumar Yadav.