Hardeep Singh Nijjar : Qu’est-ce que le mouvement Khalistan – et quel est son lien avec les tensions entre l’Inde et le Canada ? | Nouvelles du monde

Les relations entre l’Inde et le Canada sont au plus bas depuis qu’un dirigeant sikh a été abattu en Colombie-Britannique cet été.

L’Inde a expulsé un diplomate canadien après que le premier ministre Justin Trudeau a suggéré Le gouvernement indien de Narendra Modi était à l’origine de cet assassinat de Hardeep Singh Nijjar le 18 juin.

M. Nijjar était l’un des membres clés du mouvement Khalistan – et était en train d’organiser un référendum non officiel sur son projet d’État sikh indépendant lorsqu’il est décédé.

Les revendications sikhs pour leur propre pays sont majoritairement concentrées dans la diaspora – mais les origines du mouvement remontent à la fin de l’Empire britannique.

Ici, Sky News se penche sur l’histoire du mouvement Khalistani – et comment il s’inscrit dans les tensions actuelles.

Qu’est-ce que le Khalistan ?

Les sikhs du sous-continent indien ont commencé à réclamer leur propre État souverain au milieu de la chute de l’Empire britannique.

Lorsque l’Inde a été divisée selon des critères religieux en 1947, l’ancienne province du Pendjab a été divisée entre l’Inde et le Pakistan nouvellement créé.

Cela a vu la plupart des Sikhs vivant auparavant du côté pakistanais traverser la frontière.

Aujourd’hui, la population de l’État indien du Pendjab est composée à 58 % de sikhs et à 39 % d’hindous.

Divers groupes ont contribué à former ce qui est devenu connu sous le nom de mouvement Khalistan.

Le mouvement Punjabi Suba a appelé à la division du Pendjab selon les différentes langues qui y sont parlées.

Mais le mouvement Akali, formé à l’origine dans les années 1920 pour assurer le contrôle sikh des lieux de culte sikhs (gurdwaras) en Inde, a relancé les appels en faveur d’une patrie sikh.

La plupart de ceux qui le soutiennent pensent qu’il engloberait la majeure partie du Pendjab indien – et une partie du côté pakistanais.

Certains proposent la ville indienne de Shimla – ou la capitale pakistanaise du Pendjab, Lahore – comme capitales potentielles du Khalistan.

Le nom vient du mot punjabi Khalsa, qui se traduit approximativement par « être pur », « être libre de » ou « être libéré », mais est également utilisé de manière générale pour la communauté qui considère le sikhisme comme sa foi.

Violences des années 80 et 90

Alors que l’élan se développait en faveur d’un État sikh séparé, certaines parties du mouvement sont devenues violentes.

Cette insurrection armée s’est heurtée à une sévère répression gouvernementale et des milliers de personnes ont été tuées.

En juin 1984, l’opération Blue Star a vu les forces indiennes prendre d’assaut le Temple d’Or, le sanctuaire sikh le plus sacré d’Amritsar, où les séparatistes s’étaient réfugiés.

Des Sikhs portent des fusils au complexe du Temple d'Or en mai 1984. Photo : AP





Troupes du gouvernement indien stationnées au Temple d'Or en juin 1984. Photo : AP





Jarnail Singh Bhindranwale – un dirigeant sikh, révolutionnaire violent et principal défenseur du Khalistan – faisait partie des centaines de personnes tuées. Les groupes sikhs affirment que le nombre réel de morts se chiffre en milliers.

Quelques mois plus tard, le 31 octobre, la Première ministre Indira Gandhi, qui avait ordonné l’attaque du temple, a été assassinée par deux de ses gardes du corps sikhs dans un acte de vengeance.

Jarnail Singh Bhindranwale au Temple d'Or en 1983. Photo : AP





Indira Gandhi en 1980. Photo : AP





Cela a conduit à une série d’émeutes anti-sikhs dans le nord de l’Inde, au cours desquelles des foules hindoues allaient de maison en maison pour extraire les Sikhs de leurs maisons, avant de les agresser ou de les tuer.

Divers autres incidents violents hors de l’Inde étaient liés au mouvement Khalistan – notamment l’attentat à la bombe contre un vol d’Air India reliant le Canada à Mumbai en 1985, qui a tué 329 personnes – et la tentative d’assassinat de l’ambassadeur indien en Roumanie à Bucarest en 1991.

Mais à mesure que de nouvelles vies étaient perdues et que l’économie du Pendjabi était de plus en plus touchée, l’insurrection s’est largement essoufflée au milieu des années 1990.

La police disperse des manifestants sikhs à New Delhi en 1992. Photo : AP





Qu’est-ce que le Canada a à voir là-dedans ?

Avec la vague d’immigration de l’Inde vers le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie après la partition de l’Inde, le mouvement du Khalistan a bénéficié d’un soutien constant au sein de la diaspora sikh.

Au Canada, les sikhs représentent à peu près le même pourcentage de la population (2 %) qu’en Inde (1,7 %).

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau devant le Temple d'Or en 2018. Photo : AP





Ils y sont arrivés pour la première fois au début du XXe siècle en tant que membres de l’armée britannique, qui se sont arrêtés en Colombie-Britannique en raison des terres fertiles.

Le gouvernement indien est de plus en plus préoccupé par l’importance du mouvement Khalistan à l’étranger, appelant les pays à engager des poursuites judiciaires contre ses militants.

Outre la fusillade de M. Nijjar, divers autres incidents ont récemment attisé les tensions.

Hardeep Singh Nijjar sur une bannière en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne/AP





Plus tôt cette année, le drapeau indien du haut-commissariat à Londres a été abattu et une vitre brisée en signe de protestation contre l’arrestation du prédicateur radical du Khalistani, Amritpal Singh.

Des manifestations similaires ont eu lieu au consulat indien à San Francisco et au haut-commissariat indien à Ottawa.

Séparément, quand les agriculteurs ont manifesté contre un ensemble de lois proposées par M. Modi en 2020, il les a accusés d’être des Khalistanis.

Au Canada, la police est toujours à la recherche de deux suspects « plus lourds » qui, selon elle, ont fui les lieux du meurtre de M. Nijjar avec un chauffeur en fuite.