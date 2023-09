Hardeep Singh Nijjar : L’Inde expulse un diplomate canadien au milieu d’une querelle croissante suite au meurtre du chef sikh | Nouvelles du monde

L’Inde a expulsé un diplomate canadien au milieu d’une querelle croissante autour de l’assassinat du leader sikh Hardeep Singh Nijjar.

Le gouvernement indien a également critiqué le Canada pour avoir expulsé l’un de ses diplomates et a rejeté les allégations selon lesquelles il était lié à l’assassinat du militant au Canada, les qualifiant d’« absurdes ».

Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que la décision d’expulser un diplomate canadien reflétait « l’inquiétude croissante du gouvernement face à l’ingérence des diplomates canadiens dans nos affaires internes et à leur implication dans des activités anti-indiennes ».

Cela survient après que le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il y avait des « allégations crédibles » selon lesquelles le gouvernement indien était derrière l’assassinat de M. Nijjar plus tôt cette année.

Le citoyen canadien a été abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

Il était un éminent partisan du mouvement séparatiste du Khalistan, qui souhaite établir une patrie indépendante pour les sikhs en Inde, où ils constituent une minorité.

M. Nijjar organisait un référendum non officiel en Inde pour une nation sikh indépendante au moment de son décès.

Parallèlement aux commentaires de M. Trudeau, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le chef des renseignements indiens au Canada avait été expulsé en raison de ces allégations.

Le gouvernement indien a déclaré qu’il « rejetait complètement » les allégations et a déclaré : « Nous sommes un régime démocratique avec un fort engagement en faveur de l’État de droit.

Les personnes en deuil portent le cercueil de Hardeep Singh Nijjar lors de ses funérailles en juin Pic:The Canadian Press/AP





Une bannière devant le Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib en Colombie-Britannique Photo: The Canadian Press/AP





« De telles allégations non fondées visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde.

« L’inaction du gouvernement canadien dans ce dossier constitue une préoccupation de longue date et constante.

« Nous rejetons toute tentative visant à associer le gouvernement indien à de tels développements. »

Narendra Modi a accueilli Justin Trudeau à la conférence du G20 en Inde plus tôt ce mois-ci





Ces expulsions en duel surviennent dans un contexte de relations tendues entre le Canada et l’Inde, qui sont tous deux membres du G20.

Les négociations commerciales entre les deux pays ont déraillé, tandis que le Canada a annulé une mission commerciale en Inde prévue pour l’automne.

M. Trudeau a déclaré au Parlement qu’il avait évoqué le meurtre avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors du G20 la semaine dernière.

Il a également déclaré qu’il avait dit à M. Modi que toute implication du gouvernement indien serait inacceptable et qu’il avait demandé sa coopération dans l’enquête.