Le Canada a retiré des dizaines de ses diplomates d’Inde après que le gouvernement indien a annoncé qu’il révoquerait leur immunité diplomatique, dans un contexte de différend en cours concernant le meurtre d’un chef séparatiste sikh.

Cette décision fait suite aux affirmations du Canada selon lesquelles l’Inde pourrait avoir été impliquée dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar dans la province canadienne de la Colombie-Britannique.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré jeudi que 41 des 62 diplomates du pays en poste Inde ont été expulsés, ainsi que les personnes à leur charge.

Elle a déclaré qu’ils « risquaient de voir leur immunité supprimée à une date arbitraire », ce qui mettrait leur sécurité personnelle en danger. C’était pour cette raison Canada ne rendrait pas la pareille, a-t-elle ajouté.

« Une révocation unilatérale du privilège et de l’immunité diplomatiques est contraire au droit international et constitue une violation flagrante de la Convention de Genève sur les relations diplomatiques. Menacer de le faire est déraisonnable et conduit à une escalade », a déclaré Mme Joly.

« Compte tenu des implications des actions de l’Inde sur la sécurité de nos diplomates, nous avons facilité leur départ en toute sécurité d’Inde.

« Si nous permettons que la norme de l’immunité diplomatique soit brisée, aucun diplomate, où que ce soit sur la planète, ne serait en sécurité. C’est pourquoi nous ne rendrons pas la pareille. »

Des exceptions ont été faites pour les 21 autres diplomates canadiens qui resteront en Inde, a-t-elle ajouté.

Les relations entre les deux pays ont plongé à leur plus bas niveau depuis des années après Justin Trudeaule Premier ministre canadien, a déclaré le mois dernier au Parlement qu’il existait des « allégations crédibles » selon lesquelles l’Inde était impliquée dans le meurtre de M. Nijjar, un militant indépendantiste sikh.

Ces allégations ont été rejetées par l’Inde, les qualifiant d’« absurdes ».

M. Nijjar, citoyen canadien de 45 ans, a été abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

Il était l’un des membres clés du mouvement Khalistan et était en train d’organiser un référendum non officiel sur son projet d’État sikh indépendant avant de mourir.

Personne n’a été arrêté pour son assassinat.

Le Canada n’a pas encore fourni de preuves publiques pour étayer les allégations de M. Trudeau. Le mois dernier, cependant, il a révélé les affirmations étaient basées sur des renseignements fournis par un allié majeur et la surveillance des diplomates indiens dans le pays.