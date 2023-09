Hardeep Singh Nijjar : De nouvelles allégations lient l’Inde à l’assassinat du leader sikh au Canada | Nouvelles du monde

L’allégation de l’implication de l’Inde dans l’assassinat d’un dirigeant sikh au Canada repose sur la surveillance des diplomates indiens dans le pays.

Un responsable anonyme a déclaré jeudi à l’Associated Press qu’il était également basé sur des renseignements fournis par un allié majeur et a ajouté que les communications impliquaient des responsables et des diplomates indiens dans Canada.

Ils ont ajouté qu’une partie des renseignements avait été fournie par un membre de l’alliance de partage de renseignements Five Eyes, qui comprend les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Canada.

Le responsable n’a pas précisé quel allié avait fourni les informations et n’a donné aucun détail sur le contenu des communications ni sur la manière dont elles ont été obtenues.

La Société Radio-Canada a été la première à rapporter ces renseignements.

Cela arrive au milieu d’un ligne croissante sur le meurtre du chef sikh Hardeep Singh Nijjar dans la province canadienne de la Colombie-Britannique plus tôt cette année.

Les relations entre les deux pays ont plongé à leur plus bas niveau depuis des années après Justin Trudeaule Premier ministre canadien, a déclaré lundi au Parlement qu’il existait des « allégations crédibles » selon lesquelles l’Inde serait impliquée dans le meurtre de M. Nijjar, un militant indépendantiste sikh.

Les demandes ont été rejetées par Inde comme « absurde ».

La révélation est survenue alors que l’Inde a cessé de délivrer des visas aux citoyens canadiens et a demandé au Canada de réduire son personnel diplomatique.

M. Nijjar, citoyen canadien de 45 ans, a été abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

Il était l’un des membres clés du mouvement Khalistan – et était en train d’organiser un référendum non officiel sur le projet d’État sikh indépendant lorsqu’il est décédé.

S’exprimant en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York jeudi, M. Trudeau a reconnu la situation diplomatique compliquée.

Il a déclaré que la décision de partager les allégations avec les politiciens canadiens n’avait pas été prise à la légère.

« Il ne fait aucun doute que l’Inde est un pays d’importance croissante et avec lequel nous devons continuer à travailler », a-t-il déclaré.

« Nous ne cherchons pas à provoquer ou à causer des problèmes », a-t-il déclaré, « mais nous sommes sans équivoque quant à l’importance de la primauté du droit et sans équivoque quant à l’importance de protéger les Canadiens ».

Le Canada n’a pas encore fourni de preuves publiques pour étayer les allégations de M. Trudeau et l’ambassadeur du pays à l’ONU, Bob Rae, a indiqué que cela pourrait ne pas arriver de sitôt.

« Nous n’en sommes qu’au tout début », a déclaré M. Rae jeudi, ajoutant que même si les faits apparaîtront, ils doivent « être révélés au cours de la quête de justice ».

Le haut-commissariat du Canada a, quant à lui, déclaré que ses diplomates en Inde avaient reçu des menaces sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’il ajusterait temporairement la présence de son personnel dans le pays, selon l’agence de presse ANI.

Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a imputé la suspension des visas à des problèmes de sécurité.

« Les menaces à la sécurité auxquelles sont confrontés notre haut-commissariat et nos consulats au Canada ont perturbé leur fonctionnement normal », a-t-il déclaré aux journalistes. Il n’a donné aucun détail sur les menaces présumées.

Le Canada a également expulsé un diplomate indien, et l’Inde a répondu en ordonnant à un diplomate canadien de haut rang de quitter le pays.