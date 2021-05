Hardeep Singh alias Hardy Singh fait rouler l’industrie de Bollywood avec ses compétences en Bhangra

Hardeep Singh, qui a jugé de nombreux concours de Bhangra à Dubaï et en Malaisie, dirige un groupe international de Bhangra à Dubaï. Travaillant aux côtés d’un certain nombre d’acteurs de Bollywood Punjabi bien connus comme Gippy Grewal, Diljit Dosanjh et Sharry Mann, il a joué dans de nombreuses chansons telles que « Mascarey Wali Akh et Beautiful-Shivjot » et « Punjabi Anthem – Nirmal Sidhu. »

Les valeurs, les croyances et les aspirations sont façonnées par la culture, qui aide à définir l’identité nationale d’un peuple. Il est essentiel de préserver notre héritage culturel afin de maintenir notre identité en tant que peuple. Hardeep croit qu’il faut rester connecté à ses racines et il croit en la promotion de la culture punjabi en enseignant le bhangra.

Il a également été nommé parmi les 100 sikhs les plus en vue et les plus influents de moins de 30 ans. Il est également l’ambassadeur de la marque aux États-Unis et le modèle de la ligne de mode Sikh Expo. Hardeep Singh, surnommé Hardy Singh, est devenu une célébrité mondiale en raison de son dévouement à la forme d’art.

Parlant de son amour pour la danse, il dit: «La forme de danse traditionnelle punjabi Bhangra est massivement populaire dans le monde. Il met en valeur la culture riche et prospère du Punjabis. Je veux que le monde connaisse la puissance et l’élégance que possède Bhangra. Non seulement j’ai joué le Bhangra en tant qu’artiste à travers le monde, mais j’ai également enseigné et encadré d’innombrables personnes dans cette forme de danse et c’est la seule raison pour laquelle je suis également reconnu comme M. Bhangra.

Chaque culture a une valeur monétaire élevée et est distincte. C’est un personnage qui peut être partagé avec le reste du monde. Il affirme notre identité nationale en fournissant un cadre global pour la préservation culturelle. Dans le même ordre d’idées, Hardeep Singh est l’une des figures clés qui mérite d’être félicitée pour la promotion et la promotion de cette forme d’art dans le monde entier. Sa troupe de danse internationale joue du bhangra traditionnel sur les plus grandes scènes et dans des festivals du monde entier, et enseigne aux gens comment le faire.

Le groupe est l’une des troupes de danse traditionnelle les plus connues et les plus renommées au monde. Il est tenu en haute estime dans l’industrie en raison de son statut respectable, de sa popularité et de son expertise dans l’art.

Avertissement: Ceci est un contenu présenté