HARDCORE PORN prolifère dans le Washington Post, TEEN VOGUE et d’autres après qu’un site classé X a repris le domaine d’hébergement vidéo

Les vidéos affichant autrefois des publicités et des reportages ont été remplacées par de la pornographie hardcore grâce à 5 Star HD Porn, la société qui contrôle désormais l’ancien domaine de Vidme, un projet d’hébergement fermé en 2017. L’étrange phénomène était repéré par les utilisateurs de Twitter jeudi, avec plusieurs captures d’écran capturées avant que les sites ne puissent effacer les vidéos NSFW. Ils sont apparus chez Fox, le Washington Post, le New York Magazine, Newsweek, le Huffington Post et une longue liste d’autres grands médias. Certains sont restés en direct au moment de la rédaction.

oh je ne m’attendais pas à voir des balles comme ça https://t.co/agvXgRUzU7pic.twitter.com/5yROh9FKk6 – DOXIE (@dox_gay) 22 juillet 2021

Peut-être le plus troublant, le magazine de potins axé sur les jeunes Teen Vogue a également été balayé par le pornfest, voyant un article sain sur le thème de Noël sur la chanteuse pop Miley Cyrus transformé en un affichage classé X.

Haha oh non. Teen Vogue n’a pas été épargné. pic.twitter.com/B8uTrqJesO – Will Porter (@TheWillPorter) 22 juillet 2021

Pendant une brève période, un article du New York Magazine, titré de manière appropriée « John Boehner répond aux questions avec un visage effrayant et bisous », a été rendu encore plus effrayant avec les vidéos obscènes, avec des titres comme « Naughty Spy Girls Partie 2 » et « Bas en haut Brianna. » Cependant, le magazine semble avoir résolu le problème jeudi après-midi.

Les fuites et les charges étant dans le titre rendent cela meilleur. – Sophia (HaRMful SaTiRe) Narwitz (@SophNar0747) 22 juillet 2021

Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair comment l’incident s’est produit, l’URL ‘Vid.me’ redirige désormais vers la page d’accueil du site porno, tandis que les versions archivées de certaines des pages concernées montrent qu’elles avaient auparavant du contenu Vidme intégré.

