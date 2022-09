Hard Rock apportera de la musique à l’Oktoberfest de l’Oregon – Shaw Local

OREGON – Le Rockford Casino – A Hard Rock Opening Act, apporte la musique dans l’Oregon en parrainant la 2e fête annuelle de l’Oktoberfest le samedi 24 septembre de 16 h à 21 h.

Des plats allemands authentiques, de la bière, de la musique live, des jeux et des prix seront proposés dans les sept établissements participants. Les déguisements sont encouragés.

Hard Rock préparera le terrain en soutenant des groupes locaux jouant en direct de 16h à 21h

L’Oktoberfest débute à 16 h à la brasserie du comté d’Ogle avec un tapotement de fût de cérémonie par le maire de l’Oregon, Ken Williams, suivi de jeux, de prix et de plaisir de l’Oktoberfest dans les lieux participants.

Tous les sites sont gratuits et proposeront des spécialités allemandes sur la nourriture et les boissons toute la journée, ainsi que des produits de l’Oktoberfest et des cigares Bad Ash.

Les lieux sont : Breaker’s Saloon and Eatery, Cork and Tap, Hazel’s Cafe, The Hunt Club, Maxson’s Restaurant and Riverboat, Ogle County Brewery et Sledgehammer’s.