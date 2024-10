Hard Graft à la Wellcome Collection – une nouvelle exposition met en lumière le travail invisible

Dans ce journal, nous mettons en lumière le travail des riches et des puissants. L’actualité économique et politique domine. Nous oublions généralement que ce monde de lieux de travail brillants et de modes de vie fluides est rendu possible par le travail invisible et sous-payé de millions de femmes de ménage, d’éboueurs, d’employés de maison et de travailleuses du sexe.

Une dure greffe : travail, santé et droitsà la Wellcome Collection de Londres, met en lumière ces formes de travail physique, attendues depuis longtemps. L’espace est divisé en trois zones intitulées « La Plantation », « La Rue » et « La Maison ». Ces sections reflètent les lieux de travail physique, à commencer par l’esclavage dans les plantations, et leur héritage aujourd’hui ; en passant par la rue – lieu traditionnel du travail du sexe et de la collecte des ordures – et enfin dans la maison, où les travailleuses domestiques peuvent être piégées dans l’esclavage moderne. Chacune des trois zones est délimitée par des murs en bois grillagés, générant une impression d’espaces intérieur/extérieur, d’enceinte et de liberté.

L’exposition rassemble des combinaisons inattendues d’art et d’artefacts pour établir de nouveaux liens dans l’esprit du spectateur sur le pouvoir, la résistance, l’oppression racialisée — et les effets du travail forcé sur les individus. Les éléments de l’exposition couvrent le début du XIXe siècle jusqu’à nos jours, depuis une règle à calcul (1823) utilisée pour calculer la productivité d’un tapis roulant dans les prisons, jusqu’à une nouvelle installation multimédia de Moi Tran, « Care Chains, Love Will Continue to Resonate », réalisée avec la participation de 12 travailleurs domestiques au Royaume-Uni.

Ces connexions sont subtiles : rien n’est imposé au visiteur. L’inclusion de nombreux objets est de toute façon évidente (photographies de la fin du XIXe siècle de travailleurs du sol de nuit en Chine ; portraits miniatures de prostituées du début du XIXe siècle avec leurs noms et tarifs). Et il y a un grand nom parmi les talents artistiques émergents : une série de neuf images (d’outils) de Lubaina Himid, lauréate du prix Turner, faisant l’objet d’un Rétrospective de la Tate Modern en 2021/2022.

« Daybreak — A Time to Rest » (1967) de Jacob Lawrence, un tableau inspiré de l’abolitionniste Harriet Tubman, prêté par la National Gallery of Art de Washington DC © Collection Wellcome

Il y a de l’espoir ici, mais aussi de la colère et de la misère. L’un des volets de l’émission suit la longue histoire de l’action collective en réponse aux employeurs exploiteurs, tout en mettant en lumière les pratiques de guérison physique et spirituelle partagées entre les communautés asservies et marginalisées.

Les reflets de la résistance qui ont retenu mon attention comprenaient une série de badges de campagne « salaires pour les travaux ménagers » des années 1970 et un joyeux tableau de 1967, « Daybreak – A Time to Rest », de l’artiste afro-américain Jacob Lawrence. (Cette œuvre est prêtée par la National Gallery of Art de Washington DC et au Royaume-Uni pour la première fois.) J’ai adoré un mur de portraits de Charmaine Watkiss, une artiste noire britannique intéressée par les traditions de guérison à base de plantes des femmes des Caraïbes. L’exposition relie le travail de Watkiss aux connaissances médicales partagées par les femmes esclaves, en associant l’exposition à un livre de Maria Sibylla Merian, une artiste botanique pionnière d’origine allemande du XVIIe siècle. En allant plus loin, on apprend qu’en effectuant des recherches en Guyane néerlandaise, comme le souligne le catalogue d’objets, «[Merian] avait des contacts directs avec des travailleurs réduits en esclavage. . . ses écrits et son statut social étaient complices et bénéficiaient de l’esclavage.

La pièce maîtresse (et pour moi, le point culminant) de l’exposition est une commande spécifique au site : une maquette d’église remplissant une pièce. Une inspection plus minutieuse révèle qu’il s’agit de deux églises différentes. L’intérieur de l’installation « L’argent fait tourner le monde » de Lindsey Mendick représente l’église Saint-Nizier de Lyon et l’église Holy Cross de St Pancras, Londres. Tous deux ont été occupés par des travailleuses du sexe lors de manifestations historiques – en 1975 en France et en 1982 à Londres. Cela joue avec nos notions d’églises comme sanctuaires et espaces sûrs. Je n’avais aucune idée de cette histoire cachée de résistance. Mendick a collaboré avec des membres du SWARM (Sex Workers Advocacy and Resistance Movement), un collectif de travailleuses du sexe, pour le réaliser.

« L’argent fait tourner le monde » (2024) de Lindsey Mendick, une installation qui recrée deux églises qui ont été le théâtre de manifestations de travailleuses du sexe

Autour de la façade, à l’intérieur de l’église, il y a des rangées et des rangées de céramiques – par exemple, un panneau de danger jaune, du type utilisé pour avertir en cas de déversement d’eau, indique à la place : « Danger : la mort par strangulation est un risque professionnel ». On pourrait y passer un long moment, examinant chaque céramique et écoutant le « sermon » de l’écrivain Mendez, auteur du roman Mil arc-en-cielk, à propos de leurs expériences passées en tant que travailleuses du sexe.

Le « greffon » dans le titre de l’exposition signifiera « travail ou travail physique » pour un visiteur britannique. Mais le terme « greffe » en anglais américain a évolué vers quelque chose de plus sombre. Le La Columbia Journalism Review souligne que : « Vers 1865, dit l’OED, la « corruption » aux États-Unis était « l’obtention d’un profit ou d’un avantage par des moyens malhonnêtes ou louches ». Une grande partie de Hard Graft pourrait également relever du sens américain du terme. De nombreux abus de pouvoir sont ici dépeints. L’une des plus simples et des plus efficaces est l’exposition de plans architecturaux de villas sud-américaines. Daniela Ortiz montre à quel point les chambres de service sont minuscules – à peine plus que des placards – lorsqu’elles sont présentées aux côtés des vastes espaces de vie des propriétaires.

« Le guerrier construit sa force à partir de tous ceux qui l’ont précédé » (2023) de Charmaine Watkiss

Tout dans cette exposition est bien loin des « bullshit jobs », comme l’a inventé feu David Graeber. Il s’agit en général d’emplois de bureau où les travailleurs du savoir passent des heures avec des courriels et des messages instantanés qui, avec des réunions interminables, constituent une activité de déplacement effectuée au lieu d’un travail significatif. De nombreux travailleurs contemporains représentés dans Greffe dure faire une différence d’une manière que la plupart d’entre nous ne feront jamais.

Je ne souhaite pas minimiser la gravité des problèmes de santé mentale qui touchent beaucoup trop de travailleurs de tous types, mais cette exposition rappelle également à ceux d’entre nous qui travaillent derrière un bureau que le prix du travail physique se paie avec le corps. C’est une réalité incarnée dans « Washerwoman » (2018) de Shannon Alonzo. Une femme est affalée, sans tête, au-dessus d’un bain de lessive en fer-blanc. Sa robe est faite de pinces à linge et ses mains et ses pieds sont noueux et calleux – c’est presque douloureux à regarder.

« Washerwoman » (2018) de Shannon Alonzo, une installation multimédia composée de cire d’abeille, de résine, de coton marron, de fil de fer et de pinces à linge en bois © Kibwe Brathwaite

En quittant le bâtiment, j’ai pensé que j’étais à cinq minutes à pied de l’école primaire florissante où je siège au conseil d’administration. Beaucoup de ses élèves ont des parents qui travaillent dur pour survivre avec des revenus très faibles dans le centre de l’une des villes les plus chères du monde. La réalité du dur labeur mérite et reçoit ici un honneur – et une reconnaissance attendue depuis longtemps.

Jusqu’au 27 avril 2025, wellcomecollection.org

Isabel Berwick anime l’émission du FTTravailler‘ podcast et rédige un bulletin d’information hebdomadaire sur le lieu de travail et le leadership. Elle est l’auteur de « The Future-Proof Career »