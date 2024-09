Harcum House lance une campagne de financement pour obtenir un emplacement permanent

LANCASTER – Harcum House, une organisation à but non lucratif dédiée à la fourniture de services essentiels aux enfants et aux familles touchés par la maltraitance et les traumatismes, a lancé une campagne de financement qui soutiendra ses efforts pour obtenir un bureau permanent.

Le centre de défense des droits des enfants Harcum House prévoit d’emménager à terme dans ce bâtiment situé au 216 Trace Drive. Il est actuellement situé au 1147 E. Main St. dans un centre commercial.

La campagne vise à collecter 1 million de dollars, qui servira à soutenir l’achat et la rénovation du bâtiment pour servir de foyer à long terme dans la communauté du comté de Fairfield où il dessert.

Harcum House accueille environ 450 enfants par an. Dave et June Harcum ont fondé l’organisation en 2007.

« Le succès de cette campagne repose sur la générosité et le soutien de notre communauté », a déclaré Kate Smiley, présidente de la campagne, dans un communiqué de presse. « L’obtention d’un logement permanent permettra à Harcum House d’offrir une atmosphère calme et privée, ce qui n’est pas possible dans notre établissement temporaire actuel. Un nouvel établissement offrira une expérience plus digne aux victimes qui pourront s’exprimer courageusement. Il s’agit d’un investissement durable dans l’avenir de notre communauté et des communautés environnantes. »

Fonctionnant sur le modèle du Centre de défense des enfants, Harcum House joue un rôle essentiel dans la coordination des enquêtes, la défense des droits et l’offre d’un soutien thérapeutique aux survivants de maltraitance et de négligence envers les enfants. Une installation permanente permettra à Harcum House d’étendre sa portée, d’améliorer ses services et de créer un environnement plus stable et plus accueillant pour les enfants et les familles qu’elle sert.

« Nous croyons qu’un foyer permanent nous permettra de favoriser la guérison de manière encore plus significative », a ajouté Ricki Chenault, présidente du conseil d’administration. « Chaque contribution nous rapproche de cet objectif et nous sommes profondément reconnaissants du soutien de la communauté. Aujourd’hui compte pour nos enfants. »

La campagne de financement invite les membres de la communauté, les entreprises commanditaires et les organisations philanthropiques à se joindre à nous pour soutenir la mission de Harcum House. Pour plus d’informations sur la campagne et les moyens de contribuer, visitez www.harcumhouse.org/s-projects-basic.

Pour en savoir plus sur Harcum House, visitez www.harcumhouse.org/.

Cet article a été publié à l’origine sur Lancaster Eagle-Gazette : Campagne de financement de Harcum House pour lever 1 million de dollars pour un emplacement permanent