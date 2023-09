Harbour Freight Tools signe un nouvel accord pour ouvrir un emplacement à McHenry – Shaw Local

Harbour Freight Tools a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle ouvrirait un nouveau magasin au 1742 Richmond Road à McHenry. Le nouvel emplacement devrait ouvrir ses portes à l’automne et une date d’ouverture officielle sera annoncée à l’approche de l’ouverture.

La construction a commencé sur place, en faisant appel à des travailleurs locaux et à des entreprises des environs.

Le magasin devrait créer entre 25 et 30 nouveaux emplois dans la communauté, notamment des superviseurs des ventes et de la logistique, des associés principaux, des associés aux ventes et des opportunités saisonnières. Harbor Freight Tools offre un tarif de départ compétitif ainsi qu’un ensemble d’avantages de détail de premier ordre qui comprend une solide couverture santé, ainsi que des congés de Thanksgiving et de Noël, selon le communiqué.

Les candidats peuvent postuler à www.harborfreightjobs.com/retail et recherchez «McHenry, IL».