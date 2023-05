Harbhajan nomme les IPL 2023 "Joueur le plus impressionnant". Ce n’est pas Gill, Kohli

L’ancien hors-spinner indien Harbhajan Singh a partagé ses idées sur l’avenir du cricket indien et sa vision de la création de l’équipe T20 de Team India. Fort de son expérience et de sa connaissance approfondie du jeu, Harbhajan a mis en évidence le potentiel de jeunes talents tels que Shubman Gill, Yashasvi Jaiswal, Tilak Varma, Rinku Singh, etc. Soulignant l’importance de nourrir les jeunes et de constituer une équipe dynamique, les recommandations stratégiques de Harbhajan mettent en lumière les perspectives passionnantes qui s’offrent à nous pour le cricket indien.

« Si nous parlons de batteurs, alors je peux dire que Shubhman Gill a le potentiel. Avec lui, je pense que Yashasvi a aussi le potentiel d’être l’avenir de l’Inde. Je pense que Yashasvi est le joueur le plus impressionnant de cette année et dans les années à venir, il jouera certainement pour l’équipe indienne. Shubhman Gill sera également là, peut-être qu’il sera aussi le capitaine. Je parle de l’avenir ici. Et je pense aussi que Tilak Varma et Rinku Singh seront également là, donc je fais une équipe pour l’avenir de l’équipe indienne. Ce sont tous des talents incroyables », a déclaré Harbhajn Singh sur Star Sports.

L’ancien hors-spinner indien Harbhajan a également expliqué comment il construirait l’équipe T20 de Team India pour l’avenir, il a déclaré: «Si nous regardons la forme actuelle et si nous voulons aller dans le sens de la jeunesse, alors Yashasvi est la meilleure option. disponible. Lorsque nous avons perdu la Coupe du monde T20 à Dubaï l’année dernière, il y avait beaucoup de spéculations sur le fait que nous devrions construire une équipe autour des jeunes. Sans dire le nom de qui que ce soit qui devrait être exclu de l’équipe, je pense que Yashasvi Jaiswal, Rinku Singh, Shubhman Gill, sous le capitaine de Hardik Pandya, il devrait y avoir une nouvelle équipe tous ensemble. Hardik devrait être capitaine, et Yashasvi et Gill devraient ouvrir le bâton, avec Ruturaj Gaikwad, Rinku Singh, Tilak Varma et Nitish Rana, alors cette équipe aura beaucoup de potentiel.