Harbaugh, Hortiz, Herbert, Staff, Minter, Falcons, Michigan

Bien que les Chargers résident dans une ville différente de celle où ils vivaient à l’époque Jim HarbaughPassant du temps avec l’équipe en tant que quart-arrière, il retrouvera l’organisation qui lui a autrefois donné une opportunité alors que sa carrière touchait à sa fin. Il a fallu un gros salaire et semble avoir apporté une autonomie considérable pour mener à bien cette transaction.

Harbaugh a signé un contrat de cinq ans et Jordan Schultz du Bleacher Report indique le Michigan HC de longue date aura probablement le dernier mot en matière de questions de personnel. Les équipes sont souvent réticentes à fournir cela aux entraîneurs-chefs, mais Harbaugh a apporté un effet de levier – en raison de l’intérêt manifesté par les Falcons et des offres faites par le Michigan pour le garder – qui lui a permis de maximiser sa position.

Les Falcons avaient programmé une deuxième entrevue, mais Harbaugh a fini par la reporter. Harbaugh avait peut-être ou non l’intention de faire ce voyage, mais il l’a utilisé lors de discussions avec les Chargers, qui ont longtemps été les favoris de cette course.

Les Bolts n’ont donné aucun de leurs Tom Telesco-era HC a le dernier mot, avec le directeur général qui dirige le spectacle. Cependant, l’équipe a souvent eu du mal à transformer les équipes très appréciées de Telesco en places pour les séries éliminatoires, et Doyen Spanos a déclaré que la propriété prendrait du temps à réfléchir à la manière dont elle organisait sa structure de pouvoir. Il semble que Harbaugh en ait fait suffisamment pour justifier une opération centrée sur HC. Harbaugh, 60 ans, a également utilisé le président John SpanosLes commentaires repoussant la frugalité perçue des Chargers en ce qui concerne les dépenses de HC à son avantage dans les négociations, note Schultz, ajoutant que l’ouverture des Chargers à donner un tel pouvoir à un entraîneur-chef les a séparés au cours de la période d’embauche de cette année.

Ce contrat vaut plus que l’accord de 12,5 millions de dollars par an que le Michigan aurait proposé, et même s’il est inférieur à l’échelle salariale de 18 millions de dollars. Sean Payton Créé l’année dernière, Harbaugh aura plus de contrôle que n’importe lequel des autres HC embauchés cette année. Wolverines HC, âgé de neuf ans, semble prêt à apporter son plus récent DC – Jesse Minter — avec lui à Los Angeles, Notes de Jeremy Fowler d’ESPN.com. D’autres membres du personnel suivront probablement, selon Schultz. Harbaugh s’est fait un devoir, lors des discussions avec Bolts, de mentionner également la présence de personnel d’analyse d’Ann Arbor.

Le pouvoir que les Bolts donnent à Harbaugh lui donne naturellement un mot à dire considérable sur la fin de la recherche de directeur général de l’équipe. Cela est devenu un point de friction pour Harbaugh, selon Schultz. Compte tenu de la fin de son mandat avec les 49ers, il est logique que cela soit devenu une priorité pour le HC accompli. La querelle de Harbaugh avec Trent Baalke et des problèmes avec la propriété des 49ers l’ont conduit à la porte après quatre ans, entraînant une forte chute libre pour l’équipe avant Kyle Shanahan – bénéficiant d’un contrat de six ans en raison de ce qui s’est passé au cours des dernières années de Baalke – a commencé à recoller les morceaux.

Quant à savoir où vont les Bolts chez GM, Aaron Wilson de KPRC2 indique Exécutif des Corbeaux Joe Hortiz est considéré comme le favori par certains dans la ligue. Hortiz, le directeur du personnel des joueurs des Ravens, entretient des liens étroits avec la famille Harbaugh et est à Baltimore depuis presque toute l’existence de la franchise. Cela permettrait de mieux le préparer au défi potentiel de travailler avec Jim Harbaugh.

Hortiz a travaillé aux côtés John Harbaugh depuis l’arrivée de ce dernier en 2008 mais est avec les Ravens depuis 1998. Avant sa promotion en 2019 sous GM Eric DeCosta, Hortiz a passé 10 ans en tant que directeur du dépistage universitaire de l’équipe. Hortiz rejoint le directeur général adjoint des Giants Brandon Brun comme seuls candidats que les Chargers ont recrutés à deux reprises.

Sans surprise, Justin HerbertLe statut de Harbaugh se profilait comme un match nul. De nombreuses personnes dans la NFL ont souligné que Harbaugh était intéressé à élever Herbert – qui fournit l’une des meilleures compétences de QB dans le jeu aujourd’hui – après une récente course incohérente, ajoute Fowler. Harbaugh a fait des merveilles pour Alex Smith et Colin Kaepernick à San Francisco et vient de courir avec J.J. McCarthy cela s’est soldé par un résultat convaincant au championnat national. Grâce à la prolongation qu’il a signée l’été dernier, Herbert est lié aux Chargers jusqu’à la saison 2029. Seulement Patrick MahomesLe contrat court au-delà de cette période.

Stanford est allé 1-11 lors de sa dernière saison pré-Harbaugh ; le Cardinal a terminé 12-1 en 2010, propulsant Harbaugh chez les 49ers. San Francisco avait raté huit terrains consécutifs en séries éliminatoires avant l’arrivée de Harbaugh en 2011 ; il a déplacé l’équipe à trois matchs consécutifs de championnat NFC. Le pourcentage de victoires de Harbaugh (0,695) est le meilleur parmi les entraîneurs de la NFL qui ont débuté leur carrière depuis la fusion de 1970. Bien que le style de l’ancien QB des Chargers ne convienne pas à tout le monde, le succès qu’il a obtenu en marge a convaincu les Chargers de réorganiser leur organisation pour le faire venir.