HAR vs PUN Dream11 Team Prediction: Haryana Steelers vs Puneri Paltan Check Captain, Vice-Captain et Probable Playing XIs pour le match PKL 2022-23 HAR vs PUN de vendredi, 28 octobre, 20h30 IST

HAR vs PUN Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match PKL 2022-23 de vendredi entre Haryana Steelers vs Puneri Paltan: Puneri Paltan n’a pas bien débuté la neuvième saison de Pro Kabaddi League. La franchise n’a pas pu gagner un seul match après avoir disputé ses trois premiers matchs. Cependant, la situation a changé peu de temps après que Puneri Paltan ait réussi à gagner quatre matchs d’affilée. Et maintenant, Puneri Paltan visera à prolonger sa séquence de quatre matches sans défaite en Pro Kabaddi League lorsqu’il sera de retour en action vendredi. Lors de leur prochain match, Puneri Paltan affrontera les Haryana Steelers. Le match de la Pro Kabaddi League entre Haryana Steelers et Puneri Paltan se jouera au Shivchhatrapati Sports Complex à Balewadi, Pune.

Les deux équipes s’étaient affrontées pour la dernière fois plus tôt cette année en février et Puneri Paltan avait remporté le concours par une marge convaincante de 27-45.

Puneri Paltan entre dans le match après avoir scénarisé une confortable victoire 32-24 contre les Jaipur Pink Panthers, lors de leur dernier match de la Pro Kabaddi League. Avec 24 points en sept matchs, Puneri Paltan occupe actuellement la quatrième place du classement de la Pro Kabaddi League.

Les Haryana Steelers, quant à eux, ont mis fin à leur séquence de quatre matchs sans victoire lors de leur dernière rencontre en Ligue Pro Kabaddi et ont enregistré une victoire bien méritée 24-43 contre les Telugu Titans.

Avec trois victoires en sept matchs, les Haryana Steelers se retrouvent actuellement en huitième position sur le tableau des points de la Pro Kabaddi League.

Avant le match PKL de vendredi entre Haryana Steelers et Puneri Paltan et; voici tout ce que vous devez savoir :

HAR vs PUN Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Haryana Steelers vs Puneri Paltan PKL.

Diffusion en direct HAR contre PUN

Le match PKL entre Haryana Steelers et Puneri Paltan sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match HAR vs PUN

Le match HAR vs PUN PKL se jouera au complexe sportif Shree Shivchhatrapati à Balewadi, Pune, le vendredi 28 octobre à 20h30 IST.

Prédiction de l’équipe HAR vs PUN Dream11

Capitaine : Manjet

Vice-Capitaine : Mohit Goyat

Suggestion de jeu XI pour HAR vs PUN Dream11 Fantasy Kabaddi :

Défenseurs : Sombir, Mohit, Fazel Atrachali

Polyvalents : Nitin Rawal, Amirhossein Bastami

Raiders : Mohit Goyat, Manjeet

Haryana Steelers contre Puneri Paltan Composition de départ possible :

Composition de départ prévue des Haryana Steelers : Manjeet, Mohit Nandal, Jaideep Dahiya, Meetu Sharma, K. Prapanjan, Nitin Rawal, Amirhossein Bastami

Composition de départ prévue pour Puneri Paltan : Mohammad Nabibaksh, Rakesh Ram, Sanket Sawant, Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Sombir, Fazel Atrachali

