Haqeeqy a en vue la Royal Hunt Cup | Nouvelles de course

Le vainqueur de Lincoln, Haqeeqy, visera à retrouver le chemin de la victoire lors de la Royal Hunt Cup à Ascot.

L’enfant de quatre ans de John Gosden semblait réservé pour de grandes choses lorsqu’il a remporté le premier handicap majeur de la saison de manière si impressionnante à Doncaster.

Cependant, élevé à la classe Listed la prochaine fois, le hongre Lope De Vega a été battu d’une longueur et demie en quatrième position par le résistant Oh This Is Us de Richard Hannon – qui est sorti et a affranchi la forme à Epsom la semaine dernière.

« Il a bien gagné la Lincoln mais n’a pas semblé tirer sur Ascot la dernière fois, alors nous l’avons rafraîchi », a déclaré Gosden, alors qu’il prépare Haqeeqy pour le handicap ultra-compétitif de mercredi.

« C’est un cheval doux, un peu sensible à la vie, alors j’espère qu’être couvert lui conviendra – je pense qu’il aime être enterré et courir tard.

« Cela ne s’est pas produit la dernière fois à Ascot – nous avons essayé de descendre l’aile, et cela n’a pas fonctionné.

« Il a fait une vente éclair, et cela a tendance à leur faire frire la cervelle, et nous avons toujours légèrement essayé de revenir d’être un cheval qui veut faire les choses à l’envers un peu pressé. «

Mardi, Gosden tentera de remporter les Coventry Stakes pour la troisième fois seulement lorsque Tolstoï et Dhabab le représenteront dans le Groupe Deux.

Iceman en 2004 et Calyx en 2018 sont ses seuls vainqueurs de la course à ce jour.

« Rab (Havlin) gardera la chevauchée sur Dhabab, tandis que Frankie (Dettori) chevauchera Tolstoï », a déclaré l’entraîneur de Newmarket.

« Ce sont deux chevaux adorables – mais c’est une grande course ouverte où beaucoup d’entre eux ne sont que des premiers vainqueurs.

« Le smart en Irlande de Fozzy (Stack, Castle Star) n’est pas venu, mais il sera (toujours) très compétitif.

« Ils iront probablement en deux groupes – vous devez donc penser à toutes les petites énigmes, comme le rythme. »