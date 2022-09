Happy Jungkook Day: le maknae de BTS fait enfin le VLive d’anniversaire habituel; Jin-Jimin fait des apparitions spéciales

Jeon Jungkook, membre du BTS, a enfin fait son anniversaire VLive. Il est venu un peu plus tard que d’habitude. Le Golden Maknae de BTS a déclaré qu’il travaillait toute la journée et que cela ne ressemblait pas à un anniversaire. Le plus jeune membre de BTS a déclaré qu’il était au courant des projets d’anniversaire faits pour lui. Il a dit qu’il craignait d’aller dans l’un des cafés d’anniversaire car les gens le reconnaîtraient instantanément. Jungkook a également chanté quelques chansons. L’élément de surprise était la présence de Jin et Jimin. Jungkook a révélé qu’il s’était essayé à la pâtisserie pour son anniversaire. Le Vlive a été fait depuis sa cuisine.

Jeon Jungkook, membre du BTS, avait également un invité à Kim Seokjin. Il était venu chez lui avec des raisins muscat. Il semble que son oncle les cultive dans sa ferme. Jin en a livré à SUGA et est ensuite venu chez Jungkook. Jungkook a dit que Jin avait l’air d’avoir un peu bu. Il a coupé un gâteau en forme de lapin. Il semble que les membres aient passé du temps avec lui. Jimin a partagé une photo de la façon dont ils ont célébré l’anniversaire de leur dongsaeng.

Ku donlot lagi apk cm buat nntn live yang ultah ?? Kirain di vlive. Joyeux anniversaire Ayankku ? , armée para kesayangan ??#JUNGKOKDAY #jungkookanniversaire pic.twitter.com/5RlKWFoTxa Niaaa (@Shanegalatia) 1er septembre 2022

Jin a été le premier à lui souhaiter. Il a également apporté le gâteau qui était décoré avec les énormes raisins. Jungkook de BTS se prépare également pour son projet individuel. Il a montré ses photos conceptuelles et les fans sont devenus gaga. Il a chanté Just One Day l’un des numéros les plus romantiques du groupe. Les fans sont gaga de la façon dont Jin a regardé Jungkook quand il lui a dit de faire le vœu d’anniversaire.

La façon dont jin regardait jungkook en faisant un vœu 🙁pic.twitter.com/i7dLXRXpIe Shru (@bangtinyboyys) 1er septembre 2022

Nous souhaitons à Jungkook le meilleur pour sa vie à venir. Puissent les BTS maknae continuer à gagner des cœurs partout.