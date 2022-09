Happy Jungkook Day: De se classer le plus bas sur l’apparence à sa manie de jeu – FAITS INCONNUS du chanteur de Run BTS

BTS membre Jungkook alias Jeon Jungkook fête aujourd’hui ses 25 ans. La BTS ARMÉE célèbre la journée Jungkook partout avec divers projets d’anniversaire caritatifs et adorables en l’honneur du Golden Maknae du BTS. Jusqu’à présent, à part les millions d’ARMÉES, Jungkook a reçu des vœux d’anniversaire de Jin, Taehyung et Hobi. Les ARMYs ont surnommé Jungkook comme le Mari de septembre, mais Hobi doit être blâmé pour la même chose. Quoi qu’il en soit, lors de sa journée sociale aujourd’hui, nous avons compilé des faits inconnus ou moins connus sur Jungkook que chaque ARMY doit connaître.

Jungkook avait une manie de jeu

Jungkook, actuellement l’artiste dont on parle le plus dans Hollywood News, est un joueur de niveau professionnel. Nous l’avons également vu avec BTS Island In The Seom. Il a acheté beaucoup de choses dans le jeu et a tout rendu joli sur son île dans le Seom. Il adore jouer à des jeux et ARMY l’a également vu dans divers épisodes de Run BTS. Il a révélé un jour que lorsqu’il était jeune, il jouait à des jeux du matin au soir. Il a également révélé qu’il utiliserait l’argent de ses parents pour jouer à des jeux. Jungkook aime les jeux très longs et solo.

Composition

Jeon Jungkook alias Jungkook estime qu’il doit se concentrer sur ses compétences en composition. Après avoir travaillé sur sa voix et l’avoir si bien alimentée, Jungkook s’est efforcé d’améliorer ses compétences en composition. Il veut être un écrivain incroyable, tout comme ses hyungs.

Il a reçu des offres de 7 entreprises différentes

Vous sauriez tous que Jungkook avait auditionné pour le concours Superstar K. Et juste après cela, Jungkook a reçu des offres de 7 entreprises différentes, dont Big Hit. Il a choisi Big Hit et est devenu membre de Bangtan Seonyeodan !

Le point de vue de Bang PD sur sa danse

Après avoir été choisi par l’équipe de Big Hit, Jungkook a dansé devant Bang Sihyun alias Bang PD. Et le mentor a dit qu’il n’avait “aucune émotion en dansant”. Cela a poussé Jungkook à apprendre à danser et il est allé aux États-Unis pour suivre une formation.

Poisson et scarabée

Golden Maknae de BTS a actuellement trois chiens qui sont Bam, Song et Paeng. Il avait essayé de garder un coléoptère et des écrevisses comme animaux de compagnie. Cependant, le scarabée est mort parce qu’il ne s’en est pas occupé correctement. Jungkook était trop jeune pour comprendre comment s’occuper des coléoptères. Quant aux écrevisses, il m’est arrivé de les laisser trop longtemps au soleil une fois. L’écrevisse est devenue rouge et est décédée. Jungkook était très contrarié car il ne les avait même pas nommés.

Charmes

ARMY, que listeriez-vous comme les charmes les plus importants de Jungkook ? Pour le chanteur de Stay Alive, ce sont ses lèvres et ses cuisses. Eh bien, personne ne serait en désaccord, mais il y en a plus, non ?

Classement en termes de look

Lors de la rédaction d’un profil pour lui-même, Jungkook a été invité à évaluer son apparence. Et l’artiste le plus populaire au monde a humblement écrit 0,01 sur 100. Pouvez-vous imaginer cela ? Pour les ARMYs, il est l’une des idoles les plus belles, mais pour Jungkook, il se classe au plus bas sur son apparence. Choquant, non ?