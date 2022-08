Happy Friendship Day 2022 : Saviez-vous qu’Alia Bhatt et Deepika Padukone se sont rencontrées lors d’un concert, devant des toilettes ? [WATCH VIDEO]

Certains amis sont comme une famille pour nous et nous nous sentons bénis de les avoir dans nos vies. La vie devient ennuyeuse sans amis. Tout le monde veut l’épaule d’un véritable ami sur laquelle s’appuyer pendant les moments difficiles et nous faire rire quand nous ne sommes pas d’humeur. Certains amis ajoutent plus de valeur à notre vie avec leur existence. Il y a plusieurs stars de Bollywood dont la véritable amitié a prouvé avec le temps qu’elles étaient les meilleures amies. Aujourd’hui, dans cette vidéo, nous allons parler de deux stars de Bollywood qui sont les meilleures amies l’une de l’autre. Dans un épisode de “Koffee With Karan”, Deepika et Alia ont révélé comment ils étaient devenus les meilleurs amis. Deepika a déclaré qu’elle avait rencontré Alia lors d’un concert et que tout avait commencé là. Ils ont commencé à partager un lien spécial et sont devenus des amis proches. Les deux acteurs ont partagé beaucoup de choses sur leur lien spécial. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Écrit par Devisha Keshri