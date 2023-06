Happy endings : comment un trésor de musique palestinienne perdue a ouvert un nouveau fil de l’histoire musicale

My histoire originale en janvier 2022 sur Mo’min Swaitat, un acteur et cinéaste palestinien vivant à Londres, originaire de la ville occupée de Jénine en Cisjordanie, a décrit comment il y était bloqué lorsque la pandémie a commencé. C’est à cette époque qu’il s’est retrouvé attiré par un magasin de musique fermé dont il se souvenait depuis son enfance. L’ancien propriétaire l’a laissé passer les jours de confinement à chercher dans les archives de cassettes au deuxième étage.

Swaitat a découvert des milliers d’heures de musique oubliée depuis longtemps qui ont animé la vie palestinienne dans les années 1980, lorsque le premier soulèvement palestinien a éclaté. Synthé, funk, disco, morceaux bédouins et révolutionnaires inspirés de l’intifada figuraient parmi les trésors.

Lorsque les restrictions se sont assouplies, Swaitat a acheté des milliers de bandes et en a ramené cinq valises à Londres, se donnant pour mission de numériser et de rééditer cette fenêtre sur le passé. Financement de Jerwood Arts lui a permis de commencer la Projet Majazzune nouvelle étiquette archivistique palestinienne, et le Archives sonores palestiniennes, une base de données en ligne dédiée à la restauration du patrimoine musical palestinien. L’histoire, A Journey Through the Past, est devenue virale, déclenchant des dizaines de pièces de suivi et un documentaire qui sortira l’année prochaine.

Parmi les albums que Swaitat a récemment sortis, il y a celui d’Al Fajer, un groupe palestinien formé dans les années 80. Photographie : avec l’aimable autorisation de Mo’min Swaitat

« L’exposition que nous avons eue de l’histoire du Guardian était incroyable. J’ai été tellement surpris et touché par l’accueil du public, en particulier des Palestiniens de la diaspora qui n’étaient pas vraiment exposés à ce genre de choses auparavant et qui souhaitent en savoir et en entendre davantage », a déclaré Swaitat. Majazz a maintenant réédité sept albums et travaille sur cinq autres. Le dernier en date est d’Al Fajer, or the Dawn, un groupe palestinien formé au Koweït dans les années 1980 qui s’est fait connaître pour son style transparent et l’utilisation du oud acoustique, de la guitare et des percussions dans des chansons patriotiques et de libération, et la présence inhabituelle d’une femme membre d’un groupe.

Les archives sonores palestiniennes ne sont pas encore terminées : Swaitat estime qu’il faudra encore trois ans pour passer en revue tout le matériel récupéré à Jénine. Il prévoit de travailler avec de jeunes musiciens et poètes explorant la base de données et postule actuellement pour un doctorat aux Archives nationales de Londres, ce qui, espère-t-il, l’aidera à élargir ses recherches avec un accès à des preuves documentaires et visuelles remontant au contrôle britannique de la région dans la première moitié du XXe siècle. « Je n’aurais jamais pensé que ma vie irait dans cette direction », a-t-il déclaré. « Le verrouillage a arrêté tout mon travail de dramaturge et d’acteur, mais a ouvert cette porte vers le passé et l’avenir. »

