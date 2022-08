Happy Birthday Taaspsee Pannu : De Pink à Thappad, des films qui indiquent sa forte personnalité [video]

Taapsee Pannu vient d’avoir 35 ans aujourd’hui, soit le 1er août. Elle est l’un des acteurs les plus en vue de l’industrie de Bollywood. Laissez-nous vous dire que jouer n’était pas sa première option de carrière, et très peu d’entre nous savent que l’actrice est ingénieure en logiciel. Plus tard, l’actrice a fait ses débuts à Bollywood en 2013 avec le film Chashme Baddoor et le reste appartient à l’histoire. Parlant de ses prochains projets de Bollywood, Taapsee sera vue dans le prochain film dramatique mystérieux d’Anurag Kashyap, “Dobaaraa”. Le film est prévu pour une sortie en salles le 19 août 2022. Dans cette vidéo, nous vous ferons part des meilleurs films de Bollywood de Taapsee, dans lesquels elle a cloué sa performance et a montré sa forte personnalité. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri