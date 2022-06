Happify Health s’associe à Biogen sur un outil d’engagement des patients atteints de sclérose en plaques

Créateur de thérapie numérique Happify Health s’associe à la société pharmaceutique spécialisée dans les neurosciences Biogen sur une plateforme numérique d’engagement et d’éducation pour la sclérose en plaques.

Le produit inclura la communauté de Happify pour les personnes atteintes de SEP, ainsi que l’accès aux prestataires de neurologie comme les médecins et les infirmières, les professionnels de la santé mentale, les diététiciens et les professionnels de la réadaptation. Biogen contribuera au contenu éducatif et aux ressources de soins aux patients.

« Cette collaboration est l’une des nombreuses façons dont nous nous concentrons sur le soutien aux patients en les rencontrant là où ils se trouvent. La combinaison de l’expertise de Biogen en neurosciences et de notre engagement envers la santé numérique, ainsi que l’intelligence artificielle et les capacités thérapeutiques numériques de Happify Health, contribueront à stimuler une connexion et une expérience complète qui permet aux patients de se sentir soutenus tout au long de leur parcours », a déclaré Jason Hawbecker, responsable des partenariats et collaborations stratégiques chez Biogen, dans un communiqué.

“Nous sommes ravis du potentiel de ce partenariat pour fournir un soutien global à la communauté de la SEP.”

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Selon le Société nationale de la sclérose en plaquesprès d’un million de personnes sont atteintes de SEP aux États-Unis. La maladie peut causer les symptômes comme des engourdissements ou des picotements, de la faiblesse, des difficultés à marcher, des problèmes de vision et des étourdissements.

Happify présente la collaboration comme un moyen d’améliorer le parcours de soins d’un patient et de le tenir informé de son état.

“Il peut être difficile pour les personnes atteintes de SEP de se tenir au courant des derniers traitements, d’interpréter de nouveaux symptômes ou d’enquêter sur les changements de leur santé qui peuvent ou non être liés à la SEP”, a déclaré Ofer Leidner, président de Happify Health, dit dans un communiqué.

“Nous fournissons à la communauté MS une solution configurée pour répondre à leurs besoins spécifiques, ainsi que des opportunités de dialoguer avec des experts, de recevoir du contenu organisé et de discuter de la gestion de la maladie avec d’autres membres de la communauté. Nous sommes très heureux de nous associer à Biogen sur cette opportunité donnée leur leadership dans le domaine de la SEP.”

LA GRANDE TENDANCE

Happify a été sur une déchirure de partenariat ces derniers mois. Plus tôt ce mois-ci, la société thérapeutique numérique a annoncé une collaboration qui se concentre sur la santé des femmes avec l’assureur Anthem, qui sera bientôt rebaptisé Elevance Health.

En mars, Happify a conclu un accord avec la société pharmaceutique et de services de santé Zuellig Pharma pour commercialiser deux de ses thérapies numériques sur ordonnance en Asie.

La startup aussi récemment lancé un programme numérique pour les personnes atteintes de psoriasis en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni dans le cadre d’un partenariat avec la société pharmaceutique barcelonaise Almirall. Happify a également clôturé un cycle de financement de série D de 73 millions de dollars en mars 2021.

Biogen n’est pas non plus nouveau dans le domaine de la santé numérique. En mai, il a conclu un accord de licence avec la start-up de thérapie numérique sur ordonnance MedRhythms pour développer et commercialiser son produit MR-004, qui vise à améliorer la mobilité des personnes atteintes de sclérose en plaques.