HANU- MAN: Le réalisateur de Prasanth Varma avec Teja Sajja sortira sur grand écran Pan World à CETTE date

Prasanth Varma est prêt pour la sortie de son premier film de son univers cinématographique HANU-MAN avec le talentueux acteur Teja Sajja en tête et Internet est devenu agité avec son Bombarding Teaser. La nation entière va gaga sur ce film Telugu pour ses visuels spectaculaires et sa musique intense. Du premier plan de révélation de la majestueuse statue de Lord Hanuman au dernier plan de la caméra entrant dans une grotte de l’Himalaya et révélant Lord Hanuman lui-même méditant dans la glace en forme de Shiva Linga scandant “Ram.. Ram..” a été envoûtant.

Voyant la réception du teaser, les réalisateurs du film ont décidé d’augmenter l’échelle du film et de le sortir dans le monde entier. Oui, HANU-MAN sortira Pan World dans plusieurs langues indiennes, dont le télougou, l’hindi, le marathi, le tamoul, le kannada, le malayalam, l’anglais, l’espagnol, le coréen, le chinois et le japonais en été le 12 mai 2023. La vidéo d’annonce donne également un sensation de regarder un autre teaser. La vidéo crée un grand impact avec le concept unique de montrer les pays pour sortir le film comme l’empire de HANU-MAN alors que la carte est peinte en couleur safran et avec la musique entraînante de Sri Anjaneya Stotram en arrière-plan.

HANU-MAN est essentiellement installé dans un lieu imaginaire appelé “Anjanadri”. Comment le protagoniste obtient les pouvoirs de Hanuman et se bat pour Anjanadri semble être l’histoire du film. Puisque le concept du film est universel, il a le potentiel de bien faire à travers le monde. Amritha Aiyer est la principale dame face à Teja Sajja dans le film, où Vinay Rai sera considéré comme l’antagoniste et Varalaxmi Sarathkumar dans un rôle clé. K Niranjan Reddy de PrimeShow Entertainment produit le film avec prestige, tandis que Smt Chaitanya le présente. Asrin Reddy est le producteur exécutif, Venkat Kumar Jetty est le producteur délégué et Kushal Reddy est le producteur associé. Êtes-vous excité?