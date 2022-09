Hantez ces événements d’Halloween du quartier du parc St. Charles – Shaw Local

Trouvez juste ce qu’il faut d’effroi avec des activités et des sorties animées dans le quartier du parc St. Charles cet automne.

Le 30 septembre et les 1er, 7 et 8 octobre, le parcours de golf miniature River View prolongera sa saison régulière avec Ghoulish Golf. Les familles sont invitées à jouer 18 trous tout en profitant des caractéristiques sur le thème d’Halloween, y compris des alarmes lumineuses adaptées aux familles et d’autres décors festifs. L’événement a lieu de 16h à 21h, avec le dernier départ à 20h15

“Nous voulions créer un environnement effrayant mais pas trop effrayant pour les familles avec des enfants, mais aussi le rendre amusant pour les adolescents et les adultes”, a déclaré Sabrina Hunley, superviseure du mini-golf.

La caravane du district du parc à Candyland est de retour pour sa troisième année consécutive de 17 h à 19 h 30 le 19 octobre. Les familles peuvent s’entasser dans la voiture et se diriger vers le parc communautaire James O. Breen, où le personnel costumé et les bénévoles seront à portée de main. offrez des friandises et de petits prix aux passants de petite taille dans les stations le long du chemin sinueux.

Les entreprises locales contribuent à rendre possible cette offre populaire et auront des représentants sur place pour se joindre au plaisir de partager des friandises des Fêtes dans la rue des friandises. Les sponsors incluent Gogo SqueeZ, Metronet, Pinot’s Palette, Smile Doctors (Hurley & Volk), DePAW Canine Campus, St. Charles Park Foundation et By Your Side. Chicago Steel Hockey y participera également, qui amènera quelques joueurs ainsi que la mascotte canine de l’équipe, Rusty, pour inaugurer les festivités d’Halloween.

«Nous avons créé cet événement pendant la fermeture de COVID pour maintenir l’esprit d’Halloween vivant et offrir aux familles un moyen sûr de tromper ou de traiter. Nous sommes très heureux qu’il continue d’être un programme populaire, non seulement auprès de la communauté, mais aussi de nos sponsors. Ils adorent cet événement », a déclaré Carina Graham, responsable des partenariats et des commandites.

L’inscription à Caravan to Candyland, qui profite au Hickory Knolls Discovery Center, est obligatoire. Le coût est de 5 $ par enfant. Pour acheter des billets, rendez-vous www.stcnature.org/events.

La saison d’Halloween de Saint-Charles ne serait pas la même sans la visite de la galerie des maisons macabres. L’événement, qui attire des milliers de personnes chaque année, célèbre sa 23e année et trouve des membres de la communauté décorant leurs maisons de décorations très élaborées. Ce concours gratuit est ouvert à tous les résidents vivant dans les limites du district du parc Saint-Charles. Les emplacements sont mieux vus du crépuscule jusqu’à 22 heures jusqu’au 31 octobre.

Un guide touristique, disponible en ligne le 14 octobre sur www.stcparks.org/halloweenfun, fait de la cartographie des maisons en vedette un jeu d’enfant. Un certain nombre de maisons peuvent être vues en passant devant tandis que d’autres sont connues pour attirer les foules, ce qui oblige les spectateurs à se garer et à s’approcher à pied des spectacles effrayants. Certaines maisons incluent même des acteurs qui donnent vie aux scènes étranges en incarnant des personnages inspirés d’Halloween.

Les juges du district du parc évaluent les maisons participantes dans plusieurs catégories, notamment les meilleurs acteurs, la plante grimpante la plus artisanale et la meilleure utilisation de la technologie. L’une des meilleures soirées pour visiter les maisons est la soirée du 15 octobre. Les membres de la communauté sont encouragés à voter pour le People’s Choice Award.