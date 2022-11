Hantés par la catastrophe, des volontaires recherchent des survivants en Indonésie

Le nombre de personnes confirmées mortes du tremblement de terre dans la zone agricole de Cianjur est passé à 271 mercredi, ont déclaré des responsables de la réponse aux catastrophes, avec plus de 2 000 autres blessés et des dizaines toujours portés disparus pendant plus de deux jours après le tremblement de terre peu profond de magnitude 5,6. Les responsables ont déclaré que près de 62 000 personnes avaient été déplacées de leurs maisons mercredi.

Environ un tiers des morts étaient des enfants, selon des responsables. Mercredi, les secouristes ont découvert dans les décombres un garçon de 6 ans qui avait survécu, à côté du corps de sa grand-mère.

Selon l’Agence nationale indonésienne de recherche et de sauvetage, plus de 1 000 sauveteurs volontaires travaillaient parmi les intervenants gouvernementaux et des milliers de membres de l’armée mercredi, parcourant une vaste zone pour localiser les corps et les survivants dans des villages disparates secoués par le tremblement de terre. Ils ont utilisé des fourches, des excavatrices, des scies à béton et, parfois, leurs mains nues pour creuser à travers les décombres et les monticules de collines effondrées dans des hameaux séparés par des routes de montagne venteuses, dont beaucoup ont été rendues impraticables par des glissements de terrain.

“La condition de contour ou la topographie de Cianjur, ce sont les montagnes et les villages, c’est ce qui nous rend la tâche difficile”, a déclaré mercredi Henri Alfiandi, président de l’agence de secours, lors d’une conférence de presse.