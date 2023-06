Hanté par l’histoire, Poutine compare la mutinerie de Wagner à la révolution russe de 1917

Commentez cette histoire Commentaire

Vladimir Poutine se soucie de l'histoire. Le président russe a passé une grande partie de son temps au pouvoir à dissimuler consciemment son pouvoir sous le manteau d'éminences russes bien antérieures. Il est assis dans sa salle de réunion du Kremlin à l'ombre des statues des icônes impériales de la Russie, y compris les tsars bâtisseurs d'empire Pierre le Grand et Catherine la Grande ; il a lié la guerre de son pays en Ukraine aux campagnes menées là-bas par Peter il y a plus de trois siècles. Dans son récit, c'est une mission de rédemption et de reconquête, une restauration de la grandeur russe.

L’« opération militaire spéciale » de Poutine – l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine qu’il a déclenchée l’année dernière, aux conséquences ruineuses pour les deux pays – est elle-même née de sa vision du monde revancharde et néo-impérialiste. En justifiant l’opération en février dernier, il a écarté la souveraineté de l’Ukraine, la présentant comme une région frontalière inévitablement liée à son plus grand voisin. Il a déclaré que l’idée de la nation ukrainienne était une fiction propagée par le dirigeant bolchevique Vladimir Lénine. Et il a déploré l’effondrement de l’Union soviétique non pas à cause de la perte de son éthos communiste, mais à cause de la désintégration d’un régime qui reflétait autrefois les confins de la puissance impériale russe.

Samedi, alors qu’il faisait face à ce qui était sans doute le défi le plus difficile à ses 23 ans de règne, Poutine s’est une fois de plus tourné vers l’histoire dans un discours télévisé. Son message était tout à fait différent.

À l’époque, des détachements de la compagnie de mercenaires Wagner, dirigés par leur chef Yevgeniy Prigozhin, marchaient vers le nord en direction de Moscou dans ce qui fut une insurrection étonnante, quoique de courte durée, contre la direction militaire du Kremlin. Leur mutinerie a été réprimée plus tard dans la journée grâce à des négociations qui ont vu Prigozhin, un ancien loyaliste de Poutine, partir apparemment pour la Biélorussie et les forces de Wagner retourner dans leurs bases. Mais avant que cet accord ne soit conclu, Poutine a déclaré que les actions de Prigozhin et Wagner étaient « une trahison de notre peuple » et « un coup de poignard dans le dos de notre pays ».

Poutine récolte ce qu’il a semé

Dans son discours, Poutine a comparé le moment à la crise qui a vu l’empire russe glisser sur la Première Guerre mondiale et en pleine révolution bolchévique. « C’est un tel coup qui a été porté à la Russie en 1917 alors que le pays combattait pendant la Première Guerre mondiale, mais sa victoire a été volée », a déclaré Poutine. « Les intrigues, les querelles et les politicailleries derrière le dos de l’armée et du peuple se sont avérées être la plus grande catastrophe, la destruction de l’armée et de l’État, la perte d’immenses territoires, entraînant une tragédie et une guerre civile. »

Les analystes ont souligné les inexactitudes de l’histoire en pot mise en avant par Poutine. « Ce ne sont pas les conflits internes qui ont fait perdre la Russie à la guerre et conduit à la révolution », a noté Jeet Heer dans The Nation. « C’est plutôt la perte de la guerre (ou plutôt d’une série de guerres) qui a sapé la légitimité du gouvernement tsariste, produisant les conflits internes qui ont conduit à la Révolution russe. »

Compte tenu des revers et des luttes endurés par une machine de guerre russe épuisée en Ukraine, les leçons du passé semblent assez claires. « Il est normal que Poutine ait fait référence aux événements de 1917 dans sa dénonciation des actions de Wagner », a écrit Jack Watling, chercheur principal au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique. « Il est important de réfléchir à la mesure dans laquelle la détérioration de l’armée russe en 1917 a entraîné de nombreuses mutineries, négociations et fragmentation au sein du commandement russe. L’effondrement de 1917 a commencé au front et il a fallu des mois pour se développer.

Mais il est assez surprenant que Poutine lui-même semble faire la comparaison. Il a semblé se faire passer pour le tsar Nicolas II agité et maladroit, balayé du pouvoir par des forces plus grandes que ce qu’il comptait. Et Prigozhin, qui a fait fortune en tant que traiteur gouvernemental préféré de Poutine et a ensuite créé l’une des armées privées les plus notoires et les plus capables de Russie, semblait être Lénine, ouvrant audacieusement la voie vers un changement de régime et un nouvel avenir russe.

Poutine clarifie ses prétentions impériales

Au moins sur ce dernier front, l’analogie s’effondre. Prigojine n’est pas Lénine, mais un chef de guerre aux visées mesquines. Lundi, il a refait surface dans une vidéo mise en ligne, affirmant que la « marche pour la justice » de Wagner lancée samedi avait été menée pour empêcher que le groupe ne soit englobé dans l’armée russe. Il n’a pas révélé où il se trouvait ni où se trouvaient nombre de ses combattants. Prigozhin a bruyamment critiqué des personnalités éminentes du cercle restreint de Poutine – mais pas directement Poutine lui-même – pour leur gestion perçue comme inepte de la guerre.

Dans un discours quelque peu conciliant prononcé lundi soir, Poutine a déclaré que « les organisateurs de la rébellion » avaient trahi leur peuple, mais que les forces de Wagner seraient autorisées à partir pour la Biélorussie voisine. Il a tenté de montrer son unité et sa force lors d’une réunion de ses chefs de sécurité, dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, dont Prigojine avait demandé le retrait.

Mais les effets tacites de l’avancée fulgurante de Wagner vers Moscou pourraient ronger l’édifice du pouvoir de Poutine, les initiés du Kremlin et l’élite du pays devenant d’autant plus nerveux face à son apparente perte de contrôle. « Comment est-il possible pour eux de conduire des chars à des centaines de kilomètres au nord vers Moscou et de ne pas être arrêtés », a déclaré à mes collègues un associé d’un milliardaire moscovite. « Il n’y a pas eu de résistance. »

Les élites russes « restent dans un état de choc silencieux. Beaucoup sont aux prises avec la fragilité de toute la « construction » qui s’est avérée », a tweeté Tatiana Stanovaya, chercheur principal au Carnegie Russia Eurasia Center. Elle a ajouté qu’ils « se posent la question, comment était-il possible de sortir impunis d’une telle mutinerie » et pourraient « réaliser qu’il est maintenant permis beaucoup plus qu’il n’y paraît ».

Poutine a passé une génération à s’isoler dans la galerie des glaces du Kremlin et les experts suggèrent qu’il pourrait être aveuglé par ses délires idéologiques. « Ce qu’il n’a pas mentionné, c’est que jusqu’au moment où il a quitté le pouvoir, le tsar Nicolas II prenait le thé avec sa femme, écrivait des notes banales dans son journal et imaginait que les paysans russes ordinaires l’aimaient et prendraient toujours son parti. » Anne Applebaum a écrit dans l’Atlantique, se référant à l’invocation samedi par Poutine des événements de 1917. « Il avait tort. »