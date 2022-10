Hanté? Inhabité depuis des années, ce village voit des gens la nuit de Kojagari Lakshmi Puja

Personne n’habite le village toute l’année. Un jour de l’année, les villageois reviennent au village. Certains disent que la raison en est le sous-développement. D’autres disent qu’il y a une autre raison pour laquelle les villageois ne restent pas au village. Ce village est devenu connu sous le nom de «village hanté». Mais la raison du nom n’est pas encore claire pour les habitants des villages voisins.

Il y a environ 23-24 ans, une centaine de familles résidaient dans ce village. En parlant à certaines personnes qui ont quitté le village, on a dit que le nombre d’activités criminelles avait augmenté dans la zone près de la voie ferrée de la quiétude. Il est également populaire parmi les habitants du village voisin qu’en raison du mouvement rapide du train express, une secousse se produisait dans les maisons situées à proximité et un bruit, ce qui rendait l’endroit plus fantomatique.









En passant la route Chittaranjan-Niamatpur, il y a un chemin de terre (maintenant en béton) entouré de forêt sur le côté gauche. Un peu plus loin sur cette route se trouve Benagram. Les habitants ont dit qu’il n’y avait pas de route dans le village, pas d’électricité dans le village, pas d’eau potable ; bref, il n’y avait pas de système de communication entre le village et la ville, les villageois ont donc été contraints de quitter le village en 1998.

Mais ils ne reviennent que cette fois alors que les habitants de Benagram ont organisé Kojagori Lakshmi Puja. Après avoir profité de Lakshmi Puja, mangé du Khichuri Prasad, ils rentrent chez eux. Benagram redevient vide. Cependant, les paroles des villageois ont indiqué qu’ils pourraient retourner au village dans les prochains jours. Parce que, maintenant, il y a une route. Il y a des poteaux électriques et de nombreuses personnes achètent des terrains et construisent de nouvelles maisons dans les environs. Un stand de bus proposé est censé construire. Et c’est sur cela que les gens de la région peuvent compter et revenir.

Ce village est devenu connu sous le nom de «village hanté». Cependant, une nuit à Kojagari, tout le monde retourna au temple Lakshmi du village. Lakshmi puja a lieu dans le temple du village de Lakshmi. Adoration toute la nuit de Maa Lakshmi. Retournez ensuite dans votre propre maison. Mais, cette fois, revenez avec un grand espoir que nous pourrons revenir à leur racine alors que l’endroit se développe de manière holistique.

