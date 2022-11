Hansika Motwani, son fiancé Sohael Khaturiya jumeau en rouge pour les festivités avant le mariage

Hansika Motwani, qui va bientôt se marier avec Sohael Khaturiya, a lancé mercredi ses festivités avant le mariage. Elle a été repérée à Mata Ki Chowki pour chercher des bénédictions pour sa vie future. Les photos et vidéos deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Hansika a opté pour un sari rouge alors que son fiancé portait une tenue traditionnelle rouge, ils se jumellent en rouge. Pour les non-initiés, le mariage de Hansika Motwani et Soheal Kathuriya se trouve être un gros mariage indien, et les festivités avant le mariage ont déjà commencé.









Plus tôt, l’actrice de Koi Mil Gaya a été vue en train de partir pour Mata Ki Chowki. Yogen Shah a partagé la vidéo sur son Instagram et l’a sous-titrée en disant : “Hansika Motwani a vu partir pour son Mata ki chowki aujourd’hui à Mumbai.”

Pendant ce temps, en recherchant un peu sur Sohael, nous avons appris que l’actrice assistait à son deuxième mariage. Il était auparavant marié à une femme nommée Rinky Bajaj en 2016. Voici un autre fait intéressant, Bajaj était également un ami commun de Hansika. Dans une vieille vidéo de mariage du mariage de Sohael et Rinky, Hansika a été capturée en train de profiter des festivités. La vidéo et la connexion de l’actrice avec la première femme de Sohael vous surprendront sûrement.





Selon un rapport publié dans India Today, Hansika et Sohael sont les meilleurs amis depuis un certain temps. Ce sont également des partenaires commerciaux et, ensemble, ils ont planifié plusieurs événements. Après avoir travaillé en étroite collaboration, Sohael et Hansika sont finalement tombés amoureux l’un de l’autre.

Pour les non-initiés, Hansika est surtout connue pour son travail sur Koi… Mil Gaya, Maha et Roméo Juliette. Mercredi, elle a partagé une série de photos de son petit ami Sohael lui faisant sa demande en mariage devant la Tour Eiffel. Sur la première photo, on peut voir Sohael se mettre à genoux et proposer à Hansika en mariage. Le duo se tenait à l’intérieur d’un panneau en forme de cœur composé de pétales rouges et de bougies blanches.