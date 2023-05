Hansika Motwani SLAMS rapporte un canapé de casting dans l’industrie Telugu; dit : « Je n’ai jamais fait ce commentaire »

Hansika Motwani a pris sa poignée de médias sociaux pour nier les affirmations de son expérience de casting dans l’industrie Telugu. Faire partie du monde glamour a certes ses avantages, mais il a aussi ses inconvénients. Tout recemment Aishwarya Rajesh a dû préciser sa remarque sur Rashmika Mandana-J’ai essayé le rôle de Srivalli dans Pushpa 2. Alors que parfois une citation est mal citée, et parfois, de fausses nouvelles sont signalées. Et ce dernier type s’est produit avec l’enfant actrice populaire devenue star de cinéma. Une interview citée de Hansika Motwani est devenue virale en parlant du canapé de casting dans l’industrie Telugu. Mais cela n’est jamais arrivé.

Hansika Motwani dénonce les rumeurs de casting

Eh bien, les rapports de Hansika Motwani parlant de la façon dont elle a été harcelée sont devenus viraux dans les nouvelles du divertissement. Mais l’actrice s’est servie de son compte Twitter pour annuler elle-même les rumeurs. Elle a partagé une capture d’écran du portail rapportant les allégations de canapé de casting et a déclaré qu’elle n’avait jamais donné de devis à aucun portail et leur avait demandé d’arrêter d’imprimer des ordures. De plus, elle a demandé à d’autres publications d’arrêter de publier des articles sur l’éperon sans les recouper. « Je n’ai jamais fait ce commentaire qui fait le tour, veuillez vérifier les faits avant de publier à l’aveuglette », a-t-elle écrit dans l’un de ses tweets. Découvrez les tweets de Hansika Motwani ici :

Je n’ai jamais donné cette citation ! Arrêtez d’imprimer des ordures !!!!!!! @GulteOfficial pic.twitter.com/qEIKU2z9zE Hansika (@ihansika) 23 mai 2023

Publications vous invitant à recouper avant de prendre des nouvelles au hasard! Je n’ai jamais fait ce commentaire qui fait le tour des pls fact check avant de publier aveuglément. Hansika (@ihansika) 23 mai 2023

La prétendue expérience de canapé de casting de Hansika Motwani

Il a été rapporté que Hansika a partagé qu’un acteur populaire de l’industrie du Sud l’avait harcelée et agacée au cours de ses premières années dans l’industrie. L’actrice, citée dans les médias, avait nié avoir révélé le nom de l’acteur. De plus, des rapports ont affirmé que Hansika avait déclaré qu’elle lui avait donné une bonne leçon. Selon certaines informations, Hansika aurait déclaré que l’acteur lui demanderait à plusieurs reprises de sortir avec lui.

Pendant ce temps, côté travail, Hansika a terminé le tournage de Man. C’est un film tamoul d’Igore. Selon les rapports, le film traite de la violence contre les femmes et des défis auxquels elles sont confrontées. L’actrice jouerait un créateur de mode fort, indépendant et autonome. En dehors de cela, Hansika aurait Partner, 105 Minutes, Rowdy Baby, Guardian et Gandhari dans le pipeline.