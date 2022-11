Hansika Motwani s’est fiancée à son petit ami Sohael Khaturiya à Paris

Mercredi, l’actrice de télévision et de cinéma Hansika Motwani s’est rendue sur Instagram et a révélé qu’elle s’était fiancée à son beau Sohael Khaturiya à Paris. Partageant la nouvelle, l’actrice a partagé des photos de sa proposition de rêve.

Pour les non-initiés, Hansika est surtout connue pour son travail sur Koi… Mil Gaya, Maha et Roméo Juliette. Mercredi, elle a partagé une série de photos de son petit ami Sohael lui faisant sa demande en mariage devant la Tour Eiffel. Sur la première photo, on peut voir Sohael se mettre à genoux et proposer à Hansika en mariage. Le duo se tenait à l’intérieur d’un panneau en forme de cœur composé de pétales rouges et de bougies blanches.





Les mots « épouse-moi » peuvent également être vus à côté de la décoration. Pour l’occasion, Hansika portait une robe blanche et des talons. Sohail a opté pour une chemise blanche sous une veste et un pantalon noirs et portait des chaussures blanches.

“Maintenant et pour toujours (emoji coeur noir).” Sohail a commenté : “Je t’aime ma vie (emoji cœur rouge) #NowAndForever”, a-t-elle légendé le message. Le message de rêve de Hansika sur ses fiançailles a laissé tout le monde émerveillé. Les internautes, y compris des membres de l’industrie cinématographique, ont sonné dans la section des commentaires pour féliciter le couple.

“Congrégations Hansika”, a écrit l’acteur Varun Dhawan. “Je hansika tellement tellement tellement heureux pour vous deux ! Amour et bonheur maintenant et toujours en sautant de joie”, a écrit Sriya Reddy.

Si l’on en croit les rapports, Hansika et Sohael Khaturiya sont les meilleurs amis depuis un certain temps. Sohael est un entrepreneur basé à Mumbai. Le couple se serait marié en décembre 2022 au Rajasthan. Cependant, les deux n’ont pas encore fait d’annonce officielle concernant leur mariage. (Avec les entrées de l’ANI)