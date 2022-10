Hansika Motwani se mariera en décembre de cette année ; avoir un mariage somptueux à CET endroit ? [Deets Inside]

Hansika Motwani a été assez discrète sur sa vie personnelle et en parle rarement. Cependant, si l’on en croit le dernier rapport, l’actrice est prête à se marier en décembre de cette année au Mundota Fort and Palace à Jaipur.

Selon India TV, Hansika organisera une somptueuse cérémonie de mariage royal dans le fort vieux de 450 ans. Les préparatifs sont actuellement en cours pour son grand jour. Le lieu est en cours de préparation pour le mariage et des travaux sont également en cours pour préparer les chambres pour les invités. Cependant, la date exacte du mariage de Hansika et les détails de son futur mari ne sont pas encore connus.

En juillet, Hansika avait écrit une note émouvante, remerciant ses fans pour leur soutien alors qu’elle célébrait la sortie de son 50e film Maha. Elle a dit que sa famille était incomplète sans ses fans les plus chers. Elle a en outre ajouté que le cinéma signifiait tout pour elle et qu’il n’était pas facile pour une actrice de terminer la barre des 50 films sans l’amour et le soutien inconditionnels des fans.

Sur le plan du travail, Hansika a eu un certain nombre de films dont Maha, Partner, Rowdy Baby, My Name is Shruthi et 105 Minutes attendant de sortir sur les écrans. Elle travaillait également sur un Hotstar Originals réalisé par Rajesh qui marque leur deuxième collaboration après Oru Kal Oru Kannadi.

Son prochain avec le réalisateur R. Kannan sera centré sur l’héroïne et ce serait un thriller comique émotionnel basé sur l’horreur. Le film est récemment allé sur les étages avec un simple caca. Des acteurs bien connus tels que Metro Shirish, Mayilsamy, Thalaivasal Vijay, Brigida et Pawan joueront également des rôles importants dans le film, qui doit être tourné en continu et achevé en trois mois.