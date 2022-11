Hansika Motwani part pour Mata Ki Chowki, avant son mariage avec Sohael Kathuriya

Le mariage de Hansika Motwani et Soheal Kathuriya se trouve être un gros mariage indien, et les festivités avant le mariage ont déjà commencé. L’actrice de Koi Mil Gaya a été aperçue en train de partir pour Mata Ki Chowki, et elle a été capturée par les paparazzi. En partant pour la salle depuis la voiture, Hansika, vêtue d’un joli sari rouge, a remercié les médias.

Le paparazzo Yogen Shah a partagé la vidéo sur son Instagram et l’a sous-titrée en disant : “Hansika Motwani a vu partir pour son Mata ki chowki aujourd’hui à Mumbai.”

Voir la vidéo







Hansika Motwani a surpris Internet en annonçant ses fiançailles avec l’entrepreneur Sohael Khaturiya. Cependant, les internautes sont maintenant stupéfaits d’apprendre que la future mariée Motwani a assisté au premier mariage de son futur. Cela semble déroutant, n’est-ce pas? Nous allons vous expliquer.

En recherchant un peu sur Sohael, nous avons découvert qu’il s’agissait de son deuxième mariage. Il était auparavant marié à une femme nommée Rinky Bajaj en 2016. Voici un autre fait intéressant, Bajaj était également un ami commun de Hansika. Dans une vieille vidéo de mariage du mariage de Sohael et Rinky, Hansika a été capturée en train de profiter des festivités. La vidéo et la connexion de l’actrice avec la première femme de Sohael vous surprendront sûrement.

Selon un rapport publié dans India Today, Hansika et Sohael sont les meilleurs amis depuis un certain temps. Le duo est également un partenaire commercial et, ensemble, ils ont planifié plusieurs événements. Après avoir travaillé en étroite collaboration, Sohael et Hansika sont finalement tombés amoureux l’un de l’autre.

“Maintenant et pour toujours (emoji coeur noir).” Sohail a commenté : “Je t’aime ma vie (emoji cœur rouge) #NowAndForever”, a-t-elle légendé le message. Le message de rêve de Hansika sur ses fiançailles a laissé tout le monde émerveillé. Selon les rapports, le duo se mariera en décembre 2022. Hansika était connue pour son bref passage à Bollywood et à la télévision avec des films comme Shaka Laka Boom Boom, Koi Mil Gaya, Aap Ka Surroor.