Hansika Motwani met une fois de plus les pendules à l’heure sur la prise d’injections d’hormones de croissance à un jeune âge, « Je ne peux pas… »

Il y a des années, Hansika Motwani a fait la une des journaux pour avoir pris des injections hormonales à un jeune âge. L’actrice s’est fait un nom dans l’industrie après avoir joué un rôle dans l’émission pour enfants Shaka Laka Boom Boom. Elle a gagné en popularité grâce à la série et est apparue plus tard dans Koi Mil Gaya de Hrithik Roshan en tant qu’enfant acteur. Elle est apparue dans le clip Aap Ka Surror de Himesh Reshamiya et les gens ont été surpris de la voir grandir. Les rumeurs allaient bon train selon lesquelles elle aurait pris des médicaments ou des injections hormonales pour avoir l’air plus grande que son âge réel. Hansika, qui a vécu un voyage d’une enfant actrice à une star, a une fois de plus abordé les informations selon lesquelles elle aurait pris des injections hormonales.

Dans une récente interview avec Bollywood Bubble, la mère de Hansika Motwani a expliqué qu’elle avait été accusée d’avoir fait des injections à sa fille pour qu’elle grandisse. Prenant cela en compte, elle a donné une réponse pleine d’esprit demandant une injection qui la rendrait plus riche que Tata ou Birla. Elle a également demandé s’il existe vraiment une injection qui fait grossir vos os. Elle a en outre ajouté pourquoi une mère ferait de telles choses. Elle a ajouté que les envieux paient pour écrire de mauvaises choses sur vous et que vous ne sauriez pas qui écrit toutes ces mauvaises choses.

Hansika Motwani a ajouté que cela fait partie intégrante de la célébrité et qu’il faut être prêt pour cela. Elle a révélé comment les choses se sont passées pour elle lorsqu’elle est tombée sur les rumeurs. Elle ne savait pas ce que les gens écrivaient et parlaient d’elle parce que cela s’était produit avant l’avènement des médias sociaux. Mais quand elle était sur les réseaux sociaux, elle avait l’habitude de le cacher à sa mère. Elle a en outre ajouté que lorsque sa série de mariages a commencé, cela est revenu et ils en ont parlé dans l’émission.

Elle a ajouté qu’il n’y avait aucune vérité là-dedans, donc ils ne voulaient pas le cacher. Haniska a ensuite exprimé sa peur des aiguilles en disant qu’à ce jour, elle ne peut pas prendre d’injections. Elle ne peut pas se faire tatouer car elle a peur des aiguilles. Elle pense que les gens sont jaloux de la croissance, mais ce n’est pas grave car elle pense qu’elle mange quelque chose de bien que les gens parlent encore d’elle et s’en fichent.

Hansika Motwani apparaît dans plusieurs films Telugu comme Kantri et Maska. L’année dernière, en décembre, elle s’est mariée avec l’homme d’affaires Sohael Kathuriya, basé à Mumbai.